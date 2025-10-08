LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

15-vjeçarja largohet nga banesa, familja kërkon ndihmë për gjetjen e saj

Lajmifundit / 8 Tetor 2025, 11:21
Aktualitet

15-vjeçarja largohet nga banesa, familja kërkon ndihmë për

Një vajzë 15-vjeçare është larguar nga banesa e saj në Tiranë, duke alarmuar familjen dhe autoritetet.

Lajmi është konfirmuar nga Policia e Tiranës, e cila ka marrë një kallëzim nga shtetasja M.L., nëna e të miturës.


“Më datë 08.10.2025, shtetasja M.K. kallëzoi se i është larguar nga banesa vajza e saj e mitur, 15 vjeçe. Punohet për gjetjen e saj”, thuhet në njoftimin zyrtar të policisë.
Aktualisht, strukturat e rendit janë angazhuar për të bërë të mundur lokalizimin dhe kthimin e saj pranë familjes. Nuk ka ende të dhëna të tjera mbi rrethanat e largimit apo vendndodhjen e mundshme të të miturës.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion