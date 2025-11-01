LEXO PA REKLAMA!

“Ore po të kërkojnë këta të Gardës”, Braçe kujton momentin kur Fatos Nano i shkoi në shtëpi : Habiti gjithë lagjen

Lajmifundit / 1 Nëntor 2025, 16:58
“Ore po të kërkojnë këta të Gardës”,

Ndarja nga jeta e liderit historik të Partisë Socialiste, Fatos Nano, i ka lënë të trishtuar jo vetëm familjarët e miqtë e ngushtë, por të gjitha ata që e njohën dhe bashkëpunuan me të ndër vite.

Një prej tyre është deputeti i PS Erion Braçe i cili në një intervistë për Top Channel  ka rrëfyer shumë nga historitë me Nanon, apo bashkëpunimin me të.

Por cili është një kujtim që Braçe e veçon në aspektin njerëzor me ish-kryeministrin?

“Në plan personal, më njerëzor është kur u bëra me vajzë, Fatos Nano habiti gjithë lagjen time… kërkonin nëpër lagje ‘ku e ka shpinë ai’. Një komshiu im i ra derës dhe më tha ‘ore po të kërkojnë këta të Gardës’. ‘Garda mua?’ i thash… një nga ato oficerët më tha ‘po vjen kryeministri, është bashkë me zonjën’. Dhe më erdhi në shtëpi”, rrëfeu ai./TCH

