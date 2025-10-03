LEXO PA REKLAMA!

Operacion i përbashkët policor/ Zbulohen mijëra rrënjë canabis në kufirin greko-shqiptar

3 Tetor 2025, 10:10
Aktualitet

Operacion i përbashkët policor/ Zbulohen mijëra rrënjë

Një plantacion me 1,650 rrënjë “cannabis sativa” u zbulua nga oficerët e policisë të Nëndrejtorisë së Prokurorisë Kundër Drogave në një zonë të vështirë të Janinës pranë kufirit greko-shqiptar.


Konkretisht, bimët, afërsisht 1 deri në 3 metra të lartë, u gjetën, u shkulën dhe u konfiskuan si pjesë e një operacioni policor të kryer në bashkëpunim me Nëndrejtorin e Prokurorisë dhe Hetimit të Krimeve të Janinës dhe autoritetet shqiptare, si dhe me ndihmën e forcave speciale greke EKAM dhe një njësie të Brigadës së Zjarrfikësve.



Një ekip nga Zyra e Hetimeve Penale të Janinës u thirr në vendin ku u gjet plantacioni, ndërsa një hetim paraprak po kryhet nga Nëndrejtoria e Prokurorisë së Drogave.

 

