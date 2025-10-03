LEXO PA REKLAMA!

Vrasja e 40-vjeçarit në Babrru/ Zbardhen rrethanat e ngjarjes, arrestohet autori (EMRI)

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 09:48
Vrasja e 40-vjeçarit në Babrru/ Zbardhen rrethanat e ngjarjes,

Është arrestuar autori i dyshuar i vrasjes së 40-vjeçarit mbrëmjen e djeshme në Babrru, Tiranë.

38-vjeçari, Arlind Demushi, është arrestuar në Durrës, ndërsa mësohet se në çantë iu gjetën veshjet që ka pasur gjatë kryerjes së krimit.

Para se të ndodhte ngjarja e rëndë, të dy, autori dhe viktima, kanë qenë duke pirë së bashku.

Njoftimi i Policisë:

Tiranë/Veprimet e shpejta hetimore zbardhin rrethanat dhe autorësinë e vrasjes së ndodhur mbrëmjen e djeshme, në Babrru.

Kapet dhe vihet në pranga 38-vjeçari që dyshohet se vrau me thikë 40-vjeçarin, gjatë një konflikti për motive të dobëta me të.

Në momentin e arrestimit, 38-vjeçarit iu gjet një çantë me veshjet që ka patur gjatë kryerjes së krimit.

Si rezultat i veprimeve intensive hetimore të kryera nga Sektori për Krimet e Rënda në DVP Tiranë, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Nr. 5, në drejtimin e Prokurorisë, për zbardhjen e shkakut të vdekjes së shtetasit H. I., 40 vjeç, i cili u gjet mbrëmjen e djeshme, në rrugë, pa shenja jete dhe me plagë të shkaktuara me mjet prerës, u bë e mundur zbardhja e rrethanave të ngjarjes dhe identifikimi i autorit të dyshuar.

Pas identifikimit, u bë lokalizimi i autorit të dyshuar, shtetasit A. D., 38 vjeç, i cili u kap në Durrës dhe u vu në pranga, në bashkëpunim me Forcën e Posaçme Operacionale të DPPSh.

Nga hetimet dyshohet se 38-vjeçari, gjatë një konflikti për motive të dobëta, ka goditur me mjet prerës, 40-vjeçarin, i cili për pasojë ka humbur jetën.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë së Tiranës, për veprat penale “Vrasje me dashje” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.

