Operacion anti-drogë në Skrapar, sekuestrohet 6.4 kg kanabis, arrestohet trafikanti i armatosur

Lajmifundit / 18 Tetor 2024, 15:22
Aktualitet

Një 33-vjeçar ka rënë në prangat e policisë për armëmbajtje pa leje në banesë. Gjatë operacionit janë sekuestruar 6.4 kg kanabiss sativa si dhe një armë zjarri.

“Skrapar/Finalizohet pas disa muajsh hetime me metoda proaktive, operacioni policor i koduar “Mollas”.

Sekuestrohen 6.4 kg Cannabis Sativa, 1 armë zjarri pushkë dhe municion luftarak.

Arrestohet në flagrancë 33-vjeçari që kishte prodhuar lëndën narkotike dhe mbante armën, pa leje, në banesë.

Si rezultat i një hetimi me metoda proaktive, të kryer për disa muaj, në drejtimin e Prokurorisë së Beratit dhe në kuadër të megaoperacionit kombëtar antidrogë të koduar “Tempulli”, Seksioni për Hetimin e Narkotikëve i DVP Berat, në bashkëpunim me Komisariatin e Policisë Skrapar, finalizuan operacionin policor të koduar “Mollas”.

Gjatë operacionit u kap në flagrancë dhe u vu në pranga shtetasi L. M., 33 vjeç, banues në fshatin Mollas.

Nga kontrollet, në afërsi të banesës së tij, janë gjetur 6.4 kg Cannabis Sativa, gati për shitje, ndërsa në banesë i është gjetur 1 armë zjarri pushkë me krehër dhe fishekë.

Materialet procedurale i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Berat, për veprime të mëtejshme.”

 

