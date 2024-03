Obama mesazh manjatëve: Mbroni Tokën në vend që të përpiqeni të kolonizoni Marsin

Ish-presidenti amerikan foli si i ftuar special në hapjen e ‘Powr Earth Summit’, një konferencë e organizuar nga sipërmarrës të energjisë së rinovueshme dhe ku morën pjesë aktorë të industrisë.

“Njerëzimi duhet të mbrojë Tokën në vend që të ëndërrojë për kolonizimin e Marsit, pasi edhe lufta bërthamore dhe ndryshimet klimatike nuk mund ta bëjnë Planetin e Kuq të jetueshëm,” tha Barack Obama.



Duke folur në një konferencë për energjinë e rinovueshme në kryeqytetin francez, ish-presidenti amerikan u dërgoi mesazhin e tij manjatëve të Silicon Valley, shumë prej të cilëve po ndërtojnë anije kozmike që mund të transportojnë njerëz në Mars.

“Por kur dëgjoj disa prej tyre duke folur për një plan për të kolonizuar planetin Mars sepse mjedisi i Tokës mund të jetë i ndotur deri në atë pikë sa të jetë i pajetueshëm, unë thjesht mendoj se çfarë dreqin po thonë?” theksoi Obama.

“Edhe pas një lufte bërthamore, Toka do të ishte më e jetueshme se Marsi, edhe nëse nuk do të bënim asgjë për ndryshimin e klimës, ajo do të kishte akoma oksigjen, me sa mund të themi, por Planeti i Kuq nuk ka,” tha ai.

“Më mirë do të investoja në mbrojtjen e planetit Tokë”, vazhdoi ai, duke thënë se eksplorimi i hapësirës është i dobishëm për mbledhjen e njohurive dhe zbulimeve në vend që të krijojë habitat të ri për njerëzimin.

Obama iu referua edhe klimës që mbizotëronte në Shtëpinë e Bardhë gjatë presidencës së tij (2009 – 2017).

Për sa i përket pasardhësit të tij dhe presidentit të mundshëm të ardhshëm, Donald Trump, një skeptik prej kohësh i klimës që tërhoqi SHBA-në nga marrëveshja historike e Parisit e vitit 2015, Obama tha se faktet flasin vetë.