Humb jetën turisti francez në Sarandë, policia: Ra nga lartësia pasi humbi ekuilibrin i dehur
Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 10:11
Aktualitet
Nje turist francez humbi jeten ne Sarande.
Policia informon se ngjarja ka ndodhur teksa 28 vjecari ka rene nga lartesia ne gjendje te dehur.
Njoftimi:
po kryhen veprime hetimore për zbardhjen e plotë të rastit, pasi më datë 02.09.2025, rreth orës 03:00, në rrugën “Butrinti”, Sarandë, shtetasi francez M. F., 28 vjeç, dyshohet se në gjendje të dehur ka humbur ekuilibrin dhe aksidentalisht është rrëzuar nga një lartësi, ku si pasojë e dëmtimeve të marra ka ndërruar jetë.
Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.