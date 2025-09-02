LEXO PA REKLAMA!

Humb jetën turisti francez në Sarandë, policia: Ra nga lartësia pasi humbi ekuilibrin i dehur

Lajmifundit / 2 Shtator 2025, 10:11
Aktualitet

Humb jetën turisti francez në Sarandë, policia: Ra nga

Nje turist francez humbi jeten ne Sarande.

Policia informon se ngjarja ka ndodhur teksa 28 vjecari ka rene nga lartesia ne gjendje te dehur.

Njoftimi:

po kryhen veprime hetimore për zbardhjen e plotë të rastit, pasi më datë 02.09.2025, rreth orës 03:00, në rrugën “Butrinti”, Sarandë, shtetasi francez M. F., 28 vjeç, dyshohet se në gjendje të dehur ka humbur ekuilibrin dhe aksidentalisht është rrëzuar nga një lartësi, ku si pasojë e dëmtimeve të marra ka ndërruar jetë.

Materialet iu referuan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.

