"Nuk është ngatërresë", media në pronësi të biznesit që ndërtoi Thumanë-Kashar: Kalimi do kushtojë 2.6 euro

Aplikimi i tarifes 270 leke per automjet ne rrugen Thumane-Kashar rezultoi dicka e papritur per qytetarat diten e sotme, ku pervec trafikut, pagesa krijoi edhe konfuzion e pakenaqesi, pasi qeveria kishte njoftuar se kostoja per automjet do te ishte 2.1 euro.

Mirepo, fatura e publikuar ku nje qytetar ka paguar 270 leke per te kaluar me automjet, nuk eshte aspak nje ngaterrese.

Ne nje kronike-artikull te zgjeruar, A2 Cnn, media ne pronesi te kompanise Gener 2 e cila ka koncesionin 35-vjecar te rruges Thumane Kashar, thuhet se tarifa do te jete pikerisht aq, 270 leke per automjet, pasi shuma 2.1 euro e dhene nga qeveria, nuk perfshinte TVSH-ne!

Mes dyshimeve qe qarkulluan diten e sotme per nje fryrje apo referim te gabuar te privatit ne kursin e kembimit, tani shtohet edhe dyshimi se mos autoritetet qeveritare kane dashur te japin nje shifer minimale duke deklaruar 2,1 euro pagesen pa e perfshire TVSH-ne.

Kjo ceshtje mbetet per tu sqaruar, nderkohe qe media ne pronesi te kompanise qe ndertoi rrugen, thote se investimi eshte teresisht privat dhe madje, kush deshiron te kaloje mund ta perdore rrugen, kush nuk do, te perdore rruge te tjera!!!

Artikulli i A2 cnn

Rruga Thumanë- Kashar, autostrada e parë e kategorisë A në Shqipëri, që prej pasdites së 30 qershorit është e hapur për qarkullimin e mjeteve. Një aks i rëndësishëm që lehtëson ndjeshëm trafikun nga veriu i vendit drejt qendrës dhe jugut, si dhe fluksit të udhëtarëve nga aeroporti ndërkombëtar Nënë Tereza.

Rruga është ndërtuar tërësisht me fondet e kompanisë private Gener 2. Një investim i konsiderueshëm që llogaritet në 224 milionë euro pa TVSH. Për këtë rrugë janë dhënë 0 lekë nga buxheti i shtetit, duke qenë tërësisht një investim privat, i pari i këtij lloji në Shqipëri. Rruga në fjalë është gjithashtu autostrada e parë e kategorisë A në Shqipëri, që nënkupton standardin më të lartë në cilësinë e punimeve dhe sigurinë e lëvizjes. Thumanë-Kashar do të menaxhohet për 35 vjet nga kompania dhe alternativë për qytetarët janë rrugët dytësore. Thënë ndryshe, kush dëshiron përdor autostradën dhe kush jo, vijon udhëtimin në rrugët dytësore.

Por ndërtimi i rrugës nuk janë kostot e vetme që paguan kompania private.

Kontrata me shtetin shqiptar parashikon që për mirëmbajtjen e rrugës do të investohen 3-4 milionë euro çdo vit. Ndërkohë që një herë në 10 vjet do të bëhet një mirëmbajtje kapitale e rrugës, që do të kërkojë miliona euro investime. Të punësuar për mirëmbajtjen e rrugës janë mbi 100 persona dhe fondi i pagave së bashku me kostot e tjera administrative i kapërcejnë 2 milionë euro në vit.

Rruga Thumanë- Kashar, duke qenë një investim tërësisht privat është me pagesë, siç ndodh edhe në vendet e tjera të botës për investime të ngjashme.

Pagesa është 2.1 euro plus TVSH shkon 2.6 euro për mjet, ose e konvertuar me kursin mesatar zyrtar 270 lekë. Kontrata me shtetin shqiptar parashikon një fluks lëvizje prej 28 mijë mjetesh në ditë. Nën këtë fluks, diferencën në pagesë e mbulon shteti por jo më shumë se 8 milionë euro. Ndërsa mbi këtë fluks, 40% e shtesës që realizohet në pagesa i kalon shtetit.

Por cilat janë përfitimet nga ndërtimi i rrugës Thumanë- Kashar?

Së pari kemi autostradën e parë të kategorisë QA2 në Shqipëri, që nënkupton standardin më të lartë të cilësisë së punimeve dhe sigurisë së lëvizjes. Përshkrimi i rrugës shkurtohet ndjeshëm nga 40 minuta që bëhet mesatarisht rruga ekzistues epa trafik, në 10 minuta nga përdorimi i autostradës. Rrjedhimisht, shkurtohet ndjeshëm koha e pritjes së trafik dhe stresi që kjo pritje shkakton; kursehet karburanti dhe amortizimi i automjeteve.