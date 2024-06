Një tjetër shef policie pyetet në SPAK: Ardriti më kërkoi të përgjonim Ibrahim Licin

Një grup personash të udhëhequr nga Behar Bajri dhe Pëllumb Gjoka, në muajin Gusht 2020 vihen në lëvizje për të vrarë Ibrahim Licin, pasi pretendonin se kishin siguruar një numër telefonik dhe përmes tij, Ibrahimin do e kishin më të lehtë për ta lokalizuar.



Grupi i përbërë nga Bajri, Pëllumb Gjoka, Astmer Bilali, Edmond Preka, Denis Brajoviq, Prek Kodra, Leksi i Druve dhe shefi i hetimit të Krimeve të Rënda në Shkodër, Ardrit Hasanbegaj, hyjnë në veprim sapo Astmer Bilali, pretedoi se kishte gjetur numrin telefonik 0693128769.

Por në fakt ky numër nuk ishte i Ibrahimit, por i djalit të xhaxhait të tij, Ramzanit.



Vënia në përgjim e Ibrahim Licit është bërë nga shefi i seksionit të vrasjeve në Shkodër, Luan Hasneziri, i cili në muajin Prill 2024 është pyetur në SPAK dhe ka treguar se numrin e kishte marë nga Ardriti, dhe venien në përgjim parandalues e kishin kryer pasi sipas tij Ibrahim Lici ishte i dyshuar për vrasjen e Gjin Boriçit.

Dukshëm policia po kryente hetime në drejtim të kundërt dhe të pashpresa për të zbardhur ngjarjen e vrasjes së Ibrahim Licit, pasi personat që flisnin me policinë dhe fusnin atë në qorsokak ishin vetë ata autorë të vrasjes së Gjin Boriçit.



Astmer Bilali, e kishte të sigurtë se ky numër përdorej nga Ibrahim Lici dhe për këtë arsye Pëllumb Gjoka,ka aktivizuar lidhjen e tij të fuqishme brenda policisë së Shkodrës, nën/drejtorin Ardrit Hasanbegaj duke i dhënë numrin e dërguar nga Astmeri, me qëllim vënien në përgjim parandalues.

Në datën 8 Gusht 2020, Astmer Bilali i shkruan Behar Bajrit në “SKY” duke i thënë se: “…Ibrahimin e kanë parë në jug këto ditë, tek hoteli i një shokut të Bardhokut.Po ma tregojnë hotelin, ku e kanë parë dhe me kë e kanë parë.



Ja kishin tregu këtij shokut, por ja kishin haruar emrin…”.

Më tej në orën 14:54 të kësaj dite Denis Brajoviç alias Vaso pyet Edmond Prekën: “…Dori ka “Porsh” të Zi si Ylli, me xhama të zinj me targa italiane. Pyet një herë që ta marimm vesh, që të bëhena gati…”.



Ndërkohë në orën 20:46 Astmer Bilali i dërgon Behar Brajoviq numërin e telefonit 0693128769 dhe i shkruan numri tjetër i Ibrahimit.

Nga ana tjetër Behari e pyet nëse e din mirë dhe Astmeri i thotë që e di mirë, për numrin.



Në orën 21:20 Behar Brajoviç, i dërgon Pëllumb Gjokës numërin e telefonit të mësipërm dhe i shkruan …numri i Brahimit…

Pëllumbi i shkruan Beharit që po ja jepte atij, duke nënkuptuar Ardrit Hasanbegaj.

Nga ana tjetër Behari i shkruan që më datën 7 Mars është hapur ky numër.

Në orën 21:40 Astmeri i shkruan Beharit që hoteli ku qëndron Ibrahimi quhet “Klajdi” dhe Behari e pyet se në çfarë qyteti bëhet fjalë dhe Astmeri i përgjigjet që nuk e dinte këtë pjesë, por besonte se bëhej fjalë për në Sarandë.

Në orën 23:21 Pëllumb Gjoka komunikon me Ardit Hasanbegaj dhe i dërgon forëard mesazhin që i ka dërguar Behari, ku gjendet numëri i telefonit 0693128769 dhe i tregon që ky është numëri i “Ibrahimit”.

Arditi shprehet që, unë javën tjetër jam në punë dhe duhet të jem unë në punë që ta çoj dhe e mbaj unë edhe jemi komod.

Nuk kam pse ti kërkoj nderë ktyre, e mbaj vetë, veç sa të kthehem. Ardriti shprehet që, ishalla të mbaj këtë ai motërq… edhe mbarojmë punë.

Ai tjetri që kemi çuar e ka ai i vogli, është konfirmuar, flet rrallë, shumë rrallë. (E ka fjalën për Muhamet Licin).

Por në fakt numri që Pëllumb Gjoka i jep Ardridit për ta përgjuar, nuk është i Ibrahim Licit, por djalit të xhaxhait të tij, Ramazan Licit, i cili rezulton të jetë djali i Fatbardh Licit të vrarë disa vite më parë në Shkodër.

Ky verifikim është bërë nga SPAK përmes kompanisë “Vodafone”.

Veprimet e punonjësit të policisë Ardrit Hasanbegaj, në shërbim të grupit kriminal të Behar Brajoviq dhe qellimeve të tija, ka mundësuar vendosjen në përgjim të numrit të dhënë nga Pellumb Gjoka.

Sipas SPAK, kjo provohet edhe nga përgjigja e Policisë së Shtetit, ku evidentohet që numri i shkëmbyer midis Pellumbit dhe Ardritit, 0693128769, është vënë në përgjim parandalues me sugjerim të Luan Hamzallarit, shef i seksionit të vrasjeve në DVP Shkodër më datë 2 shtator 2020.

Po ashtu edhe nga deklarimi i Luan Hamzallarit, i cili është pyetur në 20 prill 2024, Hamzallari i pyetur lidhur me veprimet e tij në kuadër të parandalimit të ngjarjeve kriminale në DVP Shkodër të Ibrahim Licit, është pyetur nëse i është dhënë ndonjëherë nga Ardrit Hasanbegaj apo eprorët e tij, numra telefonik me qëllim që ti vinte në përgjim parandalues.

Luan Hamzallari ka deklaruar:

“….Kujtoj që ka ndodhur një herë me Ardritin.

Ardrit më ka dhënë një herë një numër telefonik të Ibrahim Licit të cilin e kishte shënuar në letër dhe më ka thënë ky është numra Ibrahim Licit.

Unë kam marrë këtë numër, kam plotësuar një informacion model SK2 dhe kam përpiluar kërkesën për përgjim apo shtesë në përgjim parandalues.

Numrin telefonik dhe periudhën nuk e kujtoj, por di që ka ndodhur një herë kjo gjë.

Ditën që ma ka dhënë numrin, kam bërë edhe informacionin për përgjim parandalues.

Por di të them me bindje se ka qenë pas vrasjes së shtetasit Gjin Boriçi (Ndoji), ku Ibrahim Lici ishte autor i dyshuar….”.

Sipas SPAK deklarimi i Luan Hamzallarit përputhet edhe me të dhënat e përftuara nga aktet e marra, pasi siç rezulton, për numrin e mësipërm është përpiluar SK2 nga Luan Hamzallari dhe po këtë ditë është dërguar informacion për vënien në përgjim.