LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nga Adriana Kalaja tek Endrit Shabani, kush janë 23 kandidatët për Avokatin e Popullit. Lista e plotë

Lajmifundit / 3 Nëntor 2025, 17:19
Aktualitet

Nga Adriana Kalaja tek Endrit Shabani, kush janë 23 kandidatët

Është publikuar lista me 23 kandidatë për kreun e Avokatit të Popullit të cilët janë në garë për drejtimin e këtij institucioni.


Në listë mësohet se janë figura të njohura politike e publike, kandidatë për deputetë si Adriana Kalaja, Endrit Shabani, Jola Hysaj, kryetar i “Nisma Thurje”, avokatë të njohur si  Saimir Vishaj etj.

Adriana Kalaja
Aranita Brahaj
Anton Kosteri
Anton Lleshaj
Besim Ndregjoni
Dardan Mustafaj
Endri Papajorgji
Endrit Shabani
Fatjona Male
Genta Tafa
Gerti Shella
Ismail Tafani
Jola Hysaj
Juliana Hoxha
Laureta Roshi
Lulzim Hamitaj
Myrteza Myftari
Saimir Vishaj
Shkëlqim Sulo
Suela Koçibellinj
Tartar Bazaj
Valentina Teodoresku
Skënder Haluci

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion