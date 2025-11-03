Nga Adriana Kalaja tek Endrit Shabani, kush janë 23 kandidatët për Avokatin e Popullit. Lista e plotë
Është publikuar lista me 23 kandidatë për kreun e Avokatit të Popullit të cilët janë në garë për drejtimin e këtij institucioni.
Në listë mësohet se janë figura të njohura politike e publike, kandidatë për deputetë si Adriana Kalaja, Endrit Shabani, Jola Hysaj, kryetar i “Nisma Thurje”, avokatë të njohur si Saimir Vishaj etj.
Adriana Kalaja
Aranita Brahaj
Anton Kosteri
Anton Lleshaj
Besim Ndregjoni
Dardan Mustafaj
Endri Papajorgji
Endrit Shabani
Fatjona Male
Genta Tafa
Gerti Shella
Ismail Tafani
Jola Hysaj
Juliana Hoxha
Laureta Roshi
Lulzim Hamitaj
Myrteza Myftari
Saimir Vishaj
Shkëlqim Sulo
Suela Koçibellinj
Tartar Bazaj
Valentina Teodoresku
Skënder Haluci