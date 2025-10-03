LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Nën masën “detyrim paraqitje”, Ajola Xoxa paraqitet në SPAK

Lajmifundit / 3 Tetor 2025, 11:26
Aktualitet

Nën masën “detyrim paraqitje”, Ajola Xoxa paraqitet

Ajola Xoxa është paraqitur mëngjesin e kësaj të premte në ambientet e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), në zbatim të masës së sigurisë “detyrim paraqitjeje”.

Xoxa, e cila është nën hetim nga SPAK, akuzohet për disa vepra penale të rënda, përfshirë: “Korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim në 9 raste; 

“Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”; si dhe “Fshehje ose deklarim i rremë i pasurisë, interesave privatë apo refuzim për deklarim”, nga persona me detyrim ligjor.

Sjellim ndërmend se gjykata ka vendosur ndaj saj masën e sigurisë më të lehtë, “detyrim paraqitjeje”, ndërkohë që hetimet vijojnë në kuadër të një dosjeje të zgjeruar për korrupsion dhe pastrim parash, në të cilën janë përfshirë edhe bashkëshorti i saj Erion Veliaj dhe zyrtarë të tjerë.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion