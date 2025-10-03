Nën masën “detyrim paraqitje”, Ajola Xoxa paraqitet në SPAK
Ajola Xoxa është paraqitur mëngjesin e kësaj të premte në ambientet e Prokurorisë së Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (SPAK), në zbatim të masës së sigurisë “detyrim paraqitjeje”.
Xoxa, e cila është nën hetim nga SPAK, akuzohet për disa vepra penale të rënda, përfshirë: “Korrupsion pasiv i funksionarëve të lartë shtetërorë ose të zgjedhurve vendorë”, kryer në bashkëpunim në 9 raste;
“Pastrimi i produkteve të veprës penale ose veprimtarisë kriminale”; si dhe “Fshehje ose deklarim i rremë i pasurisë, interesave privatë apo refuzim për deklarim”, nga persona me detyrim ligjor.
Sjellim ndërmend se gjykata ka vendosur ndaj saj masën e sigurisë më të lehtë, “detyrim paraqitjeje”, ndërkohë që hetimet vijojnë në kuadër të një dosjeje të zgjeruar për korrupsion dhe pastrim parash, në të cilën janë përfshirë edhe bashkëshorti i saj Erion Veliaj dhe zyrtarë të tjerë.