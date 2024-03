Negociatat PS-PD, Salianji skeptik: Rama nuk është njeri që mban marrëveshje

Deputeti i PD Ervin Salianji ka komentuar çështjen më të nxehtë të politkës akuale, atë të negociatave së opozitës dhe mazhoranën për rikthimin e gjendjes normale në parlaement.

I ftuar në emisionin “Real Story” në ABC News, ai ndryshe nga kolegët e tij opozitarë, pranoi se bëhet fjalë për një marrëveshje, por tha se kryeministri Edi Rama nuk është njeri i fjalës.

“O nuk ndodhi çfarë do të themi, apo hë se Rama na e hodhi! Ta ka hedhur 10 herë, nuk mban marrëveshje ai. Doli dje edhe tha, – ku jam ul unë me këta… Përveç interesit publik për mua si deputet prevalon interesi publik. Por si deputet i PD-së për mua prevalon fitorja e PD. A ka interes PD nga kjo? Unë them që nuk ka,” u shpreh ai.

Pjesë nga biseda në studio:

Mentor Nazarko: Unë të them që reagon sepse nuk je i përfshirë dhe do që marrëveshja të jetë më e gjerë.

Ervin Salianji: Unë them që t’i e bën sepse ke interesat e tua. Unë kam depozituar një projektligj dhe kam thënë me emër për amnistinë, të përjashtohem nga amnistia dhe kam depozituar amendim për këtë. Pra duhet ndjekur logjika politike. Unë nuk bëj dot me gjasme në politikë sepse kam një koherencë. Unë kërkoj 8 komisione dhe të them që nuk kam njerëz, si nuk kam njerëz unë? Nëse i marrim 8 që duhet t’i marrim, kemi njerëz që ç’ke me atë punë. Kush mendon që do të ketë reformë zgjedhore, më e pakta është naiv. Nuk e do Edi Rama. Komisioni i Venecias thotë që nuk duhet të ketë ndërhyrje një vit para. Nuk mund të jetë ligji dhe pak i mirë dhe një çik i mirë. Unë mund të them që me këtë ligj nuk mund të ketë hetim parlamentar. Ky ligj është i keq dhe duhet të jepet e drejta siç e parashikon Kushtetuta që pakica parlamentare që siç ka pasur një traditë në këtë vend. Ne jemi duke folur në parim dhe kur bëjmë kërkesa në parim jemi gabim këtu. Interesi publik fiton vetëm nëse i qëndron parimit. Ky nënkomision duhet qartësuar dhe nuk duhet të lëmë asnjë diskutim, a bëhet fjalë këtu për reformën në drejtësi? A bëhet fjalë për reformë territoriale, apo amnisti? Këto na takon ne që t’i sqarojmë. Prevalon e drejta Kushtetuese përpara dhe më pas vijnë të tjerat.

