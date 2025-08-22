Krimi makabër në Greqi/ Shqiptari vrau gruan me thikë, del foto e çiftit
Një krim brutal ndodhi mëngjesin e së premtes, më në Volos të Greqisë në një familje shqiptarësh. Kryefamiljari Pandeli Nakoleci vrau gruan e tij Marjola dhe më pas u arratis, ndërsa policia ka rrethuar zonën dhe është në kërkim të tij.
Ishte vajza e viktimës që telefonoi shërbimet e urgjencës e tronditur kur pa nënën e saj të mbuluar me gjak në hyrje të pallatit, sipas medias vendase. Autori vuante më parë nga problemet e shëndetit mendor.
Ai ka qenë i kuruar për këto probleme por ende s’dihen shkaqet se si nisi sherri në familje. Sipas informacioneve nga mediat vendase, 40-vjeçari ishte përdorues droge dhe dyshohet se tentoi vetëvrasje qershorin e kaluar.
Autori gjithashtu ka një dënim për vjedhje dhe është deportuar nga Greqia në të shkuarën. Katër fëmijët e mitur të çiftit ishin gjithashtu në apartament dhe u larguan nga policia. Aktualisht, sipas informacioneve paraprake nuk ka histori të dhunës në familje.
Banorët e zonës thonë se asnjëherë nuk ka pasur probleme në familjen e tyre dhe nuk kanë qenë asnjëherë problem me fqinjët.