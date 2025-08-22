LEXO PA REKLAMA!

Krimi makabër në Greqi/ Shqiptari vrau gruan me thikë, del foto e çiftit

Lajmifundit / 22 Gusht 2025, 16:29
Bota

Një krim brutal ndodhi mëngjesin e së premtes, më në Volos të Greqisë në një familje shqiptarësh. Kryefamiljari Pandeli Nakoleci vrau gruan e tij Marjola dhe më pas u arratis, ndërsa policia ka rrethuar zonën dhe është në kërkim të tij.

Ishte vajza e viktimës që telefonoi shërbimet e urgjencës e tronditur kur pa nënën e saj të mbuluar me gjak në hyrje të pallatit, sipas medias vendase. Autori vuante më parë nga problemet e shëndetit mendor.

Ai ka qenë i kuruar për këto probleme por ende s’dihen shkaqet se si nisi sherri në familje. Sipas informacioneve nga mediat vendase, 40-vjeçari ishte përdorues droge dhe dyshohet se tentoi vetëvrasje qershorin e kaluar.

Autori gjithashtu ka një dënim për vjedhje dhe është deportuar nga Greqia në të shkuarën. Katër fëmijët e mitur të çiftit ishin gjithashtu në apartament dhe u larguan nga policia. Aktualisht, sipas informacioneve paraprake nuk ka histori të dhunës në familje.

Banorët e zonës thonë se asnjëherë nuk ka pasur probleme në familjen e tyre dhe nuk kanë qenë asnjëherë problem me fqinjët.

 

 

 

 

