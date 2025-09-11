Në krye të Ministrisë së Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, Toni Gogu: Përgjegjësi e madhe
Toni Gogu, i cili do të mbajë postin e Ministrit të Shtetit për Marrëdhëniet me Parlamentin, i vetmi nga radhët e deputetëve që nuk mund të siguronin dot një tjetër mandat, tha për mediat se ndihet mirënjohës.
“Mirënjohës ndaj kryetarit të partisë dhe Asamblesë. Përgjegjësi e madhe sidomos në këtë kapitull të rëndësishëm të bashkëpunimit të ekzekutivit me parlamentin. Për shkarkimin e zyrtarëve të caktuar ishte vendim i asamblesë. I privilegjuar që ka marrë një detyrë”, tha shkurt ai për mediat.
Gogu do të zëvendësojë Taulant Ballën, i cili do të bëhet kryetar i Grupit Parlamentar të PS-së.
Në zgjedhjet parlamentar të 11 majit, Toni Gogu ishte në listën e hapur të Qarkut të Tiranës dhe nuk arriti të fitonte mandatin e deputetit.