Ndërron jetë në moshën 84-vjeçare themeluesi i PD-së, Abdi Baleta
Ish-ambasadori i Shqipërisë në OKB, Abdi Baleta, ka ndërruar jetë. Lindur në vitin 1941 në fshatin Gur i Bardh të Matit, ai kreu studimet për marrëdhënie ndërkombëtare në Moskë dhe diplomoi në drejtësi në Universitetin e Tiranës në vitin 1964. Baleta ka pasur një karrierë të gjatë dhe të rëndësishme në diplomacinë shqiptare, duke shërbyer si drejtor në Ministrinë e Jashtme, si dhe ambasador në Kombet e Bashkuara në New York deri në vitin 1983.
Pas periudhës në diplomaci, ai u emërua Kryetar i Gjykatës së Rrethit në Pogradec nga viti 1983 deri në 1987. Më pas, nga 1987 deri në 1995, ai punoi si pedagog në Fakultetin e Drejtësisë, duke kontribuar në edukimin e brezit të ri të juristëve.
Në vitet ’90, Baleta u angazhua aktivisht në politikë dhe u zgjodh deputet i Partisë Demokratike në Kuvendin e Shqipërisë nga 1991 deri në 1996. Megjithatë, në vitin 1994, ai vendosi të largohej nga Partia Demokratike dhe krijoi një forcë të re politike të quajtur “Rimëkëmbja Kombëtare”. Kjo lëvizje shenjoi një periudhë të re për të, si dhe për peisazhin politik shqiptar, duke theksuar angazhimin e tij për ndryshime dhe zhvillim në vend.
Abdi Baleta ishte një figurë e njohur dhe e respektuar në Shqipëri, jo vetëm për kontributet e tij në diplomaci dhe drejtësi, por gjithashtu për rolin e tij aktiv në politikën shqiptare. Vdekja e tij lë një boshllëk në komunitetin politik dhe diplomatik vendas, duke theksuar ndikimin e tij të rëndësishëm në historinë e Shqipërisë moderne. Baleta do të kujtohet si një lider i angazhuar dhe një njeri që kontribuoi për të mirën e vendit të tij.