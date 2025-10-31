LEXO PA REKLAMA!

Kërkesa e Presidentit për moskompetencë nga Kushtetuesja për ankimimin e Veliajt, Gjykata tërhiqet për vendim

31 Tetor 2025, 10:17
Përfaqësuesit ligjorë të Këshillit të Ministrave dhe Presidentit të Republikës kanë kërkuar mos-legjitimimin e Erion Veliajt si palë në seancën e sotme, ku ky i fundit ankimon shkarkimin e tij nga detyra.

Kryesuesja e seancës, Holta Zaçaj pasi dëgjoi parashtrimet e palëve për këtë çështje njoftoi tërheqjen e trupës gjykuese për të marrë një vendim.

“Ne kërkojmë të na krijoni mundësinë të shpalosim argumentat tona për mos legjitimimin e kërkuesit për kunërshtimin e dekretit, përpara se të nisni seancën”, u shpreh përfaqësuesja e presidencës, e cila u mbështet edhe nga pala përfaqësuese e Këshillit të Ministrave.


Pas kësaj kërkese trupi gjykues tërhiqet për të marrë vendim në lidhje me kërkesën e Presidencës.

VIJON…

