Naun Shundi në betejë me sëmundjen e rëndë, reagon Ministria e Mjekësisë: Pas biopsisë do të kthehet në QSUT
Ministria Shëndetësore ka reaguar në lidhje me gjendjen e aktorit të njohur Naun Shundi, pasi i është nënshtruar një kontrolli të biopsisë.
Mësohet se aktorit i është kërkuar që të vazhdojë trajtimin edhe pasi të kthehet në Shqipëri, ku vizitat do të ndiqen nga mjekët në QSUT.
"Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, sqaron opinionin publik lidhur me gjendjen shëndetësore të aktorit të njohur Naun Shundi.
Pas njoftimit të marrë më datë 7 gusht 2025 nga MEKI, Ministria e Shëndetësisë është vënë menjëherë në kontakt me familjarët e aktorit dhe ka ofruar mbështetjen e saj të plotë. Fillimisht u garantua gatishmëria për mbulimin e të gjitha shpenzimeve të ndërhyrjes mjekësore të nevojshme.
Gjatë pritjes së rezultatit të biopsisë, u konstatua nevoja për mbështetje të mëtejshme në vijimin e trajtimit. Edhe në këtë fazë, Ministria rikonfirmoi gatishmërinë e saj për të ofruar ndihmë të plotë.
Aktualisht, aktori pritet të rikthehet në Shqipëri, ku do të nisë trajtimin pranë Qendrës së Specializuar në QSUT", thuhet në njoftim.