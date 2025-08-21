LEXO PA REKLAMA!

Naun Shundi në betejë me sëmundjen e rëndë, reagon Ministria e Mjekësisë: Pas biopsisë do të kthehet në QSUT

Lajmifundit / 21 Gusht 2025, 18:53
Aktualitet

Naun Shundi në betejë me sëmundjen e rëndë, reagon

Ministria Shëndetësore ka reaguar në lidhje me gjendjen e aktorit të njohur Naun Shundi, pasi i është nënshtruar një kontrolli të biopsisë. 

Mësohet se aktorit i është kërkuar që të vazhdojë trajtimin edhe pasi të kthehet në Shqipëri, ku vizitat do të ndiqen nga mjekët në QSUT.

"Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, në bashkëpunim me Ministrinë e Ekonomisë, Kulturës dhe Inovacionit, sqaron opinionin publik lidhur me gjendjen shëndetësore të aktorit të njohur Naun Shundi.

Pas njoftimit të marrë më datë 7 gusht 2025 nga MEKI, Ministria e Shëndetësisë është vënë menjëherë në kontakt me familjarët e aktorit dhe ka ofruar mbështetjen e saj të plotë. Fillimisht u garantua gatishmëria për mbulimin e të gjitha shpenzimeve të ndërhyrjes mjekësore të nevojshme.

Gjatë pritjes së rezultatit të biopsisë, u konstatua nevoja për mbështetje të mëtejshme në vijimin e trajtimit. Edhe në këtë fazë, Ministria rikonfirmoi gatishmërinë e saj për të ofruar ndihmë të plotë.

Aktualisht, aktori pritet të rikthehet në Shqipëri, ku do të nisë trajtimin pranë Qendrës së Specializuar në QSUT", thuhet në njoftim.

