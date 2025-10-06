LEXO PA REKLAMA!

“Na ka sjellë Zoti të pastrojmë njerëzit e këqij”/ Zbardhen bisedat mes Dedjas me Avdylin për planet e vrasjeve: Të rritet brezi i ri me...

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 10:13
Aktualitet

“Na ka sjellë Zoti të pastrojmë njerëzit e

Në një bisedë të zbardhur nga përgjimet e SkyEcc që daton më 10 nëntor të vitit 2020, Ermir Dedja Bisedon me Elidon Avdylin në lidhje me përgatitjet që po bënin për mbushjen e karikatorëve me fishekë dhe pastrimin e armëve me qëllim që të ishin të gatshëm për të kryer vrasje.

Në dosjen hetimore Ermir Dedja e paraqet veten si ‘misionar i dërguar për të pastruar terrenin nga njerëzit e këqij’.

 

“Ne na ka prurë Zoti me maru robt e këqij, me pastru terrenin që të rritet brezi i ri me qytetarizëm të mirë pa negativa vërdallë”-thuhet në bisedën e shkëputur nga përgjimet e SkyEcc.

Në bisedë, Ermiri i dërgon Elidonit foto nga armët, për të cilat i thotë se i ka pastruar me vaj. TCH

 

 

