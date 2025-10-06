LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

I biri mbush 7 vjeç, Erion Veliaj urim nga qelia: Gëzuar ditëlindjen biri im, ndjesë që s’të përqafoj dot sot

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 09:45
Aktualitet

I biri mbush 7 vjeç, Erion Veliaj urim nga qelia: Gëzuar

Ish-kryetari i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj ka uruar sot ditëlindjen e djalit të tij, i cili mbush 7 vjeç.


Me një postim në rrjetet sociale, Veliaj shkruan se për faktin që ndodhet në qeli, sot nuk ndodhet pranë djalit për ta përqafuar në këtë ditë të veçantë.

Kujtojmë se Veliaj ndodhet në burg që prej 10 shkurtit të këtij viti, kur u vu në pranga për disa akuza me urdhër të SPAK.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion