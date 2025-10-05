“Na duhet edhe ai miu se e kemi kshu…”, plani për të vrarë Andi Malokun, zbulohet biseda mes “Rrumit” dhe Elidon Avdylit: E kam lënë…
Dosja për sagën e vrasjeve të Aleksandër Lahos ose siç njihet ndryshe “Rrumi” ka zbuluar bisedën me Elidon Avdylin për vrasjen e Andi Malokut.
Aty tregohet se si “Rrumi” kishte planifikuar ta eliminonte, bisedë të cilën e ka zhvilluar me Elidon Avdylin në Sky ECC.
Në datën 25 shtator 2020, në orën 19:55, Elidon Avdyli ka filluar të bisedojë me Aleksandër Lahon në lidhje me arrestimin e Edmond Çekiqit për mbajtjen pa leje të armëve të zjarrit.
“Rrumi” dyshon se arrestimi i Edmond Çekiqit alias Çekes, është bërë me ndërhyrje nga rivalët, për ta larguar atë nga siç e quajnë në bisedë “loja e Durrësit”.
Në orën 20:24, Elidon Avdyli i ka shkruar Aleksandër Lahos se atë javë do të vriste Malokun, duke iu referuar Edmir Bregut./top channel