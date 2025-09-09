LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Motra e kamarieres së plagosur në Shkodër apel mediave: Po na vini në rrezik jetën e motrës për të dytën herë

Lajmifundit / 9 Shtator 2025, 10:55
Aktualitet

Motra e kamarieres së plagosur në Shkodër apel mediave: Po na

Motra e kamerieres që u plagos nga atentati i përgjakshëm i Ragip Gilës dje në qendër të qytetit të Shkodrës i bën thirrje medieve që të mos abuzojnë me ngjarjen, pasi siç thotë ajo, po i vihet në rrezik jeta e motrës së saj për të dytën herë.

Motra e kamarieres së plagosur në Shkodër apel mediave: Po na

Detaje të reja u bërë publike nga ngjarja tragjike e ndodhur këtë të hënë në Shkodër. Raportohet se e plagosura, e cila ishte kamariere në lokal, ka parë dy persona.

Motra e kamarieres së plagosur në Shkodër apel mediave: Po na

Sipas deklaratës që ajo i ka dhënë familjarëve, autori mendohet të mos ketë qenë i vetëm, por i shoqëruar edhe nga një person tjetër.

“Vajza, në momentet kur ka dalë nga operacioni dhe ka ardhur në vetëdije, ka komunikuar me familjarët e saj. Këto po i them bazuar në deklaratat e familjarëve: ajo ka parë dy persona në motor, jo vetëm një supozohet që mund të jenë dy autorë.”  tha gazetarja e Euronews Albania nga spitali i Shkodrës, Matilda Braho. 

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion