Moti i keq, era e fortë rrëzon pemën në mes të rrugës në Tiranë

Kryeqyteti është zgjuar mëngjesin e sotëm nga një erë e fortë e cila është bërë problem kryesisht për kalimtarët. Përgjatë bulevardit Zhan d’Ark një pemë është rrëzuar për shkak të erës së fortë duke u bërë rrezik për qytetarët dhe mjetet që kalojnë aty pranë.

Ajo çfarë këshillohet është kujdesi që njerëzit duhet të tregojnë duke u përpjekur të shmangin rrugët me pemë si dhe lëvizjen poshtë pallateve.

Sa i përket kushteve atmosferike këtë të enjte vendi ynë do të vijojë të ndikohet nga mot i qëndrueshëm e me masa ajrore të thata me origjinë jugperëndimore. Moti pritet të jetë me kthjellime dhe me kohëzgjatje të orëve me diell si dhe vranësira mesatare në orët e mesditës.

Merr lajme ekskluzive në Whatsapp Doni të informoheni të parët për lajme ekskluzive? Bashkohuni me grupin tonë në Whatsapp duke klikuar këtu.

Era pritet të fryjë me drejtim jug-juglindje me shpejtësi 1-6m/sek, ndërsa përgjatë vijës bregdetare e lugina era fiton shpejtësi 8-10m/sek, shoqëruar me dallgëzim në dete të forcës 1 ballë.

Temperaturat parashikohen:

në zonat malore 6 deri 20°C

në zonat e ulëta 8 deri 28°C

në zonat bregdetare 9 deri 27°C.