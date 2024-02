Humbje e madhe për botën e artit, ndahet nga jeta komediani i njohur!

Komediani i njohur Richard Lewis, i njohur për eksplorimin e neurozave të tij në diatribet e rrjedhës së vetëdijes, ka vdekur. Aktori i humorit, gjithmonë i veshur me të zeza, kishte fituar pseudonimin “Princi i dhimbjes” për shkak të punës dhe stilit të tij të komedisë.

Lewis, i cili zbuloi se ishte diagnostikuar me sëmundjen e Parkinsonit në vitin 2023, vdiq në shtëpinë e tij në Los Anxhelos të martën në mbrëmje pasi pësoi një atak në zemër, sipas publicistit të tij Jeff Abraham. Ai ishte 76 vjeç.

Një interpretues i rregullt në klube dhe në TV natën vonë për dekada, Lewis luajti gjithashtu Marty Gold, bashkë-udhëheqësin romantik përballë Jamie Lee Curtis, në serialin “Anything But Love” dhe princin e besueshëm neurotik John në Robin Hood të Mel Brooks: Burra me geta. Ai e riprezantoi veten në një brez të ri përballë Larry David në “Curb Your Enthusiasm” të HBO.

“Comedy Central” e quajti Lewis një nga 50 komedianët më të mirë të të gjitha kohërave dhe ai fitoi një vend në listën e revistës GQ të humoristëve më me ndikim të shekullit të 20-të.