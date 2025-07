Morën apartamentin me qira për tre javë në Tiranë dhe u larguan pa paguar 1300 euro, pronari: Turistët italianë më shkatërruan banesën!

"Ata e shkatërruan apartamentin tim dhe ikën pa paguar". Kjo është historia e Eron Pulajt, një sipërmarrës shqiptar dhe pronar i disa apartamenteve në qendër të Tiranës. Njëri prej tyre u rezervua nga dy turistë italianë, të cilët, megjithatë, pasi dëmtuan apartamentin, ikën pa paguar një pjesë të madhe të kostos së qëndrimit. Sipas tij dëmet e shkaktuara nga ata arrijnë vlerën mbi 1,300 euro.

Njëri nga të dy është një 28-vjeçar banor i Vignola-s, në zonën e Modenës, detajet e të cilit u publikuan nga mediat shqiptare.

I riu mori apartament në muajin maj me një mik, ku supozohej të kalonin vetëm disa ditë. Ata kishin me vete edhe dy qen të mëdhenj , të cilët me shumë gjasa ishin përgjegjës për dëmet e shkatërruara.

"Një mëngjes, djali nga Vignola - i cili që atëherë ishte kthyer në Itali - më telefonoi dhe më tha se nuk mund të fliste më me shokun e tij . Arrita në apartament dhe gjeta gjithçka të shkatërruar, por nuk kishte asnjë gjurmë të tij apo të qenve", tregon Eron.

Situata brenda shtëpisë ishte e tmerrshme: tavolina e kafesë prej qelqi është plotësisht e thyer, televizori është gërvishtur, ndërsa krevati (me dyshekun e hequr) ka dërrasa të thyera dhe gërvishtje të tjera.

Kërkesa për kompensim: "Mungojnë 1,300 euro"

Në këtë pikë, pronari përpiqet menjëherë ta gjejë turistin, duke kërkuar afërsisht 1,300 euro midis dëmeve të shkaktuara dhe pagesës së një pjese të qëndrimit.

Pas disa ditësh, i riu ndryshoi numrin e telefonit, siç tregoi Eroni : "Pasi u largua, më mashtroi me justifikime për dy javë, duke thënë se do të paguante, por më pas e ndryshoi numrin e telefonit dhe u zhduk . Më shkaktoi dëme të rënda financiare, duke bërë që të humbisja rezervime të tjera për shkak të gjendjes së apartamentit."

Përmes disa pamjeve të ekranit të bisedës në WhatsApp, mund të shohim 28-vjeçarin duke premtuar pagesa që nuk vijnë kurrë, duke derisa ndryshon numrin. Pasi humbi gjurmët e tij, Eroni më pas paraqiti një ankesë në policinë e Tiranës: "Vendosa ta denoncoja dhe do të doja ta bëja edhe në Itali, por disa miq më thanë se nuk ia vlente ta bëja për këto shuma.

Megjithatë, dua që gjithçka të dihet rreth kësaj çështjeje, dhe në fakt madje kontaktova programe si 'Striscia la Notizia' dhe 'Le Iene.