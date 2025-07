LAJM I FUNDIT/ Rama: Të shkarkohen të gjithë kryetarët e Njësive Administrative në të gjithë vendin

Kryeministri Edi Rama ka deklaruar se duhet të shkarkohen të gjithë kryetarët e Njësive Administrative në të gjithë vendin.

“Sa i përket kryetarëve të PS të gjithë kryetarët e njësive administrative duhet të shkarkohen, që të gjithë”, u shpreh kreu i qeverisë.

Rama theksoi se atyre duhet t’u rijepet mundësia, por shtoi se “t’u jepet para të tjerëve që të tregojnë se mund të jenë më të zotët se ata”.

Votat që kemi marrë më shumë se çdo herë tjetër e kanë rritur diferencën me sa jemi ne anëtarë partie dhe sa janë ata që e duan këtë parti në krye. Kjo do të thotë që duhet të rrisim hapësirën për ata të tjerët që nuk na njohin, nuk janë çdo ditë me ne, por na kanë dhënë votën duke na dashur në krye duke besuar se mund të bëjmë më mirë, jo të bëjmë atë që kemi bërë.