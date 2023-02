Kreu i diplomacisë kineze në Moskë gjatë vizitës së Bidenit në Kiev: çfarë lloj loje po luan Pekini?

Ndërsa Joe Biden po vizitonte Kievin, diplomati më i lartë kinez, Wang Yi, mbërriti në Moskë dhe njoftoi një nismë paqeje. Vizita e diplomatit kinez ka edhe një simbolikë të caktuar, sepse ajo u zhvillua në një kohë tensioni mes Kinës dhe Shteteve të Bashkuara dhe në një kohë kur Wang Yi siguron se marrëdhëniet mes Moskës dhe Pekinit po hyjnë në një epokë të re.

Në sfondin e forcimit të konsolidimit të botës perëndimore rreth Ukrainës, Pekini ka filluar të dërgojë sinjale mjaft alarmante. Gazetari i Channel 24 Oleksiy Pechii analizoi se çfarë fshihet pas afrimit midis Kinës dhe Rusisë dhe sa larg është i gatshëm të shkojë Pekini.

Plani i paqes i Kinës: çfarë prezantoi Wang Yi në Mynih

Në Konferencën e Sigurisë në Mynih, kreu i zyrës së Komisionit të Punëve të Jashtme të Komitetit Qendror të Partisë Komuniste të Kinës, Wang Yi, tha se Kina po zhvillon një plan traktati paqeje për Rusinë dhe Ukrainën .

Propozimi i Kinës për një zgjidhje paqësore të luftës do të theksojë nevojën për të mbështetur qëllimet dhe parimet e Kartës së OKB-së. Të tilla si sovraniteti dhe integriteti territorial i Ukrainës .

Wang Yi siguroi se Pekini “do të qëndrojë me vendosmëri në anën e paqes dhe dialogut”. Dhe gjithçka duket se tingëllon logjike, veçanërisht në sfondin e përvjetorit të pushtimit rus të Ukrainës. Wang Yi madje deklaroi se kjo luftë nuk duhet të vazhdojë dhe duhet të përfundojë urgjentisht.

Megjithatë, Republika Popullore e Kinës beson se gjatë zgjidhjes së konfliktit duhet të merren parasysh interesat legjitime të të gjitha shteteve në fushën e sigurisë. Kjo do të thotë, Pekini ofron të marrë parasysh “shqetësimet” e Putinit .

Kina po përpiqet të vendosë një pykë midis Evropës dhe SHBA-së

Në të njëjtën kohë, Kina po përpiqet hapur të ngrejë një pykë midis Evropës dhe Shteteve të Bashkuara. Wang Yi, duke folur në Mynih, thotë sinqerisht se politikanët evropianë nuk duhet të bashkëpunojnë me Shtetet e Bashkuara për çështjen e Ukrainës, sepse, gjoja, kjo luftë është e dobishme për Shtetet e Bashkuara.

Më 20 shkurt, ndërsa Joe Biden po fliste në Kiev për mbështetjen e palëkundur të Perëndimit për Ukrainën, këshilltari i liderit kinez Wang Yi fluturoi për në Moskë , ku do të qëndrojë për dy ditë. Pritet që në Moskë ai të diskutojë për çështjen e luftës në Ukrainë, si dhe për thellimin e marrëdhënieve kino-ruse.

Në sfondin e kësaj vizite, skandali i shkaktuar nga deklarata e Sekretarit Amerikan të Shtetit, Anthony Blinken nuk po shuhet prej disa ditësh. Blinken është i sigurt se Kina po shqyrton mundësinë për të ndihmuar Moskën me armë vdekjeprurëse . Dhe sot, përpara se Wang Yi të nisej për në Moskë, Ministria e Jashtme e Kinës akuzoi administratën e Biden për përhapjen e gënjeshtrave dhe mbrojti partneritetin e ngushtë të Kinës me Rusinë. Pekini tha se janë SHBA-të që e zgjasin luftën, jo Kina.

Njoftimi është pjesë e një sërë lëvizjesh diplomatike ndërsa lideri kinez Xi Jinping përpiqet të ruajë lidhjet me diktatorin Putin, ndërsa e sheh Pekinin si negociatorin kryesor midis Ukrainës dhe Rusisë. Megjithatë, duket se Pekini, ndërkohë që ofron një plan paqeje, ende përpiqet të përfitojë prej tij dhe të afrohet me Moskën .

Por shfaqet një histori përgjithësisht konfuze. Nga njëra anë, pas deklaratës së Anthony Blinken për synimet e Kinës për të transferuar armë vdekjeprurëse në Rusi, përfaqësuesja e përhershme e SHBA-së në OKB, Linda Thomas-Greenfield, thotë se Kina do të kalojë një “vijë të kuqe” nëse miraton vendimin për sigurimin e ndihmës ushtarake për Rusinë. Dhe kjo patjetër do të ketë pasoja për Pekinin.

Nga ana tjetër, presidenti Volodymyr Zelenskyi tha se personalisht i ka bërë apel udhëheqjes së Kinës me një kërkesë që të mos i ofrojë asnjë mbështetje Rusisë në luftën kundër Ukrainës. Duke iu përgjigjur pyetjes nëse armët kineze tashmë po i furnizohen Rusisë, Zelensky vuri në dukje se kjo nuk po vërehet sot.

Sipas tij, marrëdhëniet me Kinën kanë qenë gjithmonë shumë të mira dhe ai shpreson se kështu do të vazhdojë. Në fund të fundit, në rast të bashkimit të Kinës dhe Rusisë, Lufta e Tretë Botërore e pret botën. Dhe Pekini duhet ta dijë mirë këtë.

Hyrja e Kinës në luftë do të ndryshojë natyrën e konfliktit

Mediat perëndimore tashmë po raportojnë se paralajmërimet e reja nga zyrtarët amerikanë se Kina mund të përgatitet të sigurojë armë dhe municion për Rusinë për luftën e saj kundër Ukrainës, paraqesin më të keqen e Luftës së Ftohtë të vjetër.

Zelensky ka të drejtë, sepse hyrja e Kinës në luftë do të ndryshojë natyrën e konfliktit, duke e kthyer atë në një luftë që përfshin dy palë kundërshtare – botën autoritare me Kinën, Rusinë, Iranin dhe Korenë e Veriut, dhe botën demokratike me Ukrainën, BE, Shtetet e Bashkuara, madje edhe Japonia dhe Koreja e Jugut.

SHBA pengoi transferimin e armëve në Rusi

Në lidhje me këtë, për shembull, NYT shkruan se Shtetet e Bashkuara u përpoqën të pengonin Kinën që të ofronte ndihmë ushtarake për Rusinë, pjesërisht duke zbuluar të dhëna të inteligjencës, të cilat natyrisht ndikuan në perceptimin e Kinës në botë. Dhe kjo e detyroi Pekinin të ishte më i kujdesshëm.

Për shembull, në mars 2022, zyrtarët amerikanë u thanë gazetarëve se Rusia i kishte kërkuar Kinës ndihmë ushtarake. Zbulimi erdhi pak përpara se këshilltari i sigurisë kombëtare të Shtëpisë së Bardhë, Jake Sullivan, të planifikohej të takohej në Romë me zyrtarin e atëhershëm kinez të politikës së jashtme, Yang Jiechi. Dhe një ekspozim i tillë e vendosi Pekinin në një pozitë të vështirë , sepse duhej të justifikonte se ishte një gënjeshtër. Tani historia mund të përsëritet.

Kina po varros veten

Në të njëjtën kohë, Pekini po fillon të varros veten. Përpara vizitës së Wang Yi në Moskë sot, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme kineze Wang Wenbin tha se Pekini është i gatshëm të punojë me Kremlinin për të avancuar më tej të ashtuquajturin partneritet strategjik gjithëpërfshirës që u njoftua një vit më parë në Pekin kur diktatori Putin fluturoi për të takuar Xi Jinping. .

Megjithatë, nëse lexoni mediat proqeveritare kineze, ata i quajnë provokim të hapur akuzat për planet e Pekinit për të furnizuar Rusinë me armë. Media siguron se SHBA-të thjesht po shpikin këto akuza kundër Kinës për të zbuluar një komplot strategjik për mbështetjen e Kinës për Rusinë, e cila gjoja nuk ekziston dhe, duke nxitur kërcënimet nga Pekini dhe Moska, të bashkojë më tej Perëndimin dhe të forcojë më tej aelatët transatlantik. Ky është mendimi që dominon masmedian kineze.

Në të njëjtën kohë, media qeveritare kineze “Global Times” po përpiqet ta tregojë vizitën e sotme të Bidenit në Kiev si diçka që nuk do ta ndihmojë Ukrainën të fitojë, por përkundrazi do të provokojë vetëm agresion edhe më të madh rus. Dhe në përgjithësi, media shkruan se Evropa, ndryshe nga SHBA, tashmë është e lodhur nga lufta, ndaj duhet të pranojë propozimin e Kinës për bisedimet e paqes midis Ukrainës dhe Rusisë.

Por kjo nuk është e gjitha, sepse Ministria e Jashtme e Kinës publikoi një raport më 20 shkurt se sa “e keqe” është Amerika, sepse gjoja po përpiqet të shtypë të gjithë rreth saj. Dhe këtu kinezët, siç thonë ata, u morën me vete. Ata pretendojnë se “SHBA ka zhvilluar një lojë hegjemoniste për të organizuar “revolucione me ngjyra” dhe për të zhvilluar luftëra nën maskën e promovimit të demokracisë, lirisë dhe të drejtave të njeriut”.

Pra, lind pyetja – sa larg është gati të shkojë Kina në sfondin e një retorike të tillë?