Meta: Qeveria po përdor fondet e pensioneve për të shlyer borxhet e koncesioneve

Kreu i Partisë së Lirisë, Ilir Meta akuzoi qeverinë se paratë e grumbulluara nga skema e pensioneve, po i përdor për të shlyer borxhet për koncesionet e rrugëve, si ajo e rrugës Korçë-Ersekë që u shemb pjesërisht duke bllokuar qarkullimin.

Sipas Metes paratë nuk po përdoren për mbështetjen e pensionistëve me ilaçet që u nevojiten por përdoren për të mbuluar shpenzimet e borxheve të koncesioneve.

“76 milionë Euro që janë grumbulluar nga skema e pensioneve do të përdoren për të larë borxhet e qeverisë, e cila dihet që vjedh me inceneratorë fantazëm që nuk ekzistojnë, me rrugët e florinjta që shemben si ajo që ka bllokuar dhe qarkullimin midis Korçës dhe Ersekës, me PPP-të e pafundme shumica e të cilave janë nën hetim dhe me tendera sekretë.

Në vend që këto para, të cilat janë grumbulluar nga skema e pensioneve, të përdoreshin për rritjen e pensioneve dhe për të mbështetur pensionistët për mbulimin e shpenzimeve të tyre më jetike për ushqimet dhe për ilaçet, ato do të shkojnë përsëri tek PPP-të.

Vetëm një Qeveri e papërgjegjshme ndaj kategorive më të vuajtura dhe vulnerabël të shoqërisë, mund të përdorë fondet e pensioneve për të shlyer borxhet e PPP-ve”- shkruan Meta në facebook.