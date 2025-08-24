Mes lotësh dhe me foton e saj në duar, rrëfimi drithërues i vajzës së 36-vjeçares: Do t’i bëj babait atë që i bëri mamit, do hakmerrem
Vetëm pak metra larg vendit ku u gjet sot nga policia vrasësi 40-vjeçar i gruas së tij, në apartamentin në rrugën Konstanta në Volos, në të gjithë lagjen u dëgjuan britma nga pikëllimi, dhimbjeje dhe zemërimi.
Ishte momenti kur fëmijët e 36-vjeçares së vrarë nga i shoqi, Pandeli Nakoleci, si dhe të afërmit që ishin pranë tyre, u njoftuan se autori i vrasjes brutale nuk kishte më kohë të fshihej. Ai ishte arrestuar. Në apartament ndodheshin tre fëmijët e mitur dhe vajza 18-vjeçare e 36-vjeçares, një nga motrat e viktimës dhe babai i autorit të krimit.
Me padurim ata prisnin zhvillimin e hetimeve të policisë, ndërsa në zi për humbjen tragjike të të dashurës së tyre, shprehën frikën se mos përballeshin me vrasësin. Shtëpia e tyre ishte e rrethuar gjithë natën nga oficerë policie, të cilët kishin shtrirë një rrjetë mbrojtëse për fëmijët, ndërsa njëkohësisht monitoronin çdo lëvizje të dyshimtë.
Vajza 18-vjeçare e 36-vjeçares, Katerina, donte të thyente heshtjen, të fliste për atë që ndjente në ato orët e para. Ajo foli ekskluzivisht për TACHYDROMOS dhe donte që fjalët e saj të përcilleshin më tej. Ajo mbante telefonin celular në duar dhe po e shikonte, duke treguar foton e nënës së saj, të mavijosur nga rrahjet, me plagët fatale të thikës në trup.
Mes lotëve, në një pikë më larg vëllezërve dhe motrave të saj të mitur, i tha POSTIARIT : “Atë që i bëri mamasë sime – shiko këtu – do t’ia bëj edhe unë. Do të hakmerrem ndaj tij. Nuk dua ta shoh më kurrë! Por do të sigurohem që ta takoj, sepse dua t’i them “turp”!
Do të hakmerrem për nënën time. E humba, ajo “iku” nga duart e tij, por për mua të dy janë të vdekur. I dua prindërit e mi, por tani të dy janë të vdekur. Jam unë dhe vëllezërit e motrat e mia.
“Nuk kam më as nënë, as baba. Ashtu si vëllezërit e motrat e mia më të vogla. Që tani e tutje, do të jem si nënë ashtu edhe baba për ta.”
“Nuk do ta tregoj sekretin e familjes sime. Do ta mbaj për vete. E dimë çfarë po kalonim. Ai e kishin zili nënën time dhe ne, fëmijët e saj. Ne ishim një familje që ai na kishte zili. Tani ai na shkatërroi “, tha 18-vjeçarja, me zemër të thyer nga tragjedia.
“Le të shkojë në burg dhe të mos dalë më kurrë. Le të kalbet”, tha një nga motrat e 36-vjeçares, Ioanna, duke u dridhur, duke vajtuar humbjen e të dashurës së saj, por edhe duke shfaqur një zemërim të madh për 40-vjeçarin që i mori jetën në mënyrë tragjike dhe të parakohshme.
“Motra ime kaloi shumë gjëra me të. Ajo ishte një grua dinamike, që punonte për të jetuar, një nënë mbështetëse për fëmijët e saj, që i adhuronte ata dhe jepte jetën e saj për ta. Dua të them shumë më tepër për motrën time, por nuk jam në gjendje…”, tha ajo dhe ndaloi së foluri, duke mbajtur gojën për të mos lejuar që të dilnin britmat e dhimbjes për tragjedinë e paimagjinueshme.
Përpara hyrjes së pallatit, në vendin ku 36-vjeçarja dha frymën e fundit, familja e saj la një qiri të ndezur dhe një lule… në vendin ku tortura e 36-vjeçares përfundoi në mënyrën më të keqe të mundshme.