EMRAT/ Biznesmeni kërcënon për shkak të detyrës gazetarin, Policia e Tiranës nis hetimet

Lajmifundit / 24 Gusht 2025, 11:46
Aktualitet

EMRAT/ Biznesmeni kërcënon për shkak të detyrës

Policia e Tiranës ka nisur procedimin penal në gjendje të lirë ndaj biznesmenit Juljan Morina, 53 vjeç, pasi dyshohet se ka kërcënuar gazetarin Almer Toska, administrator i një portali online.

Sipas njoftimit zyrtar, Specialistët për Hetimin e Krimeve të Rënda, në bashkëpunim me Prokurorinë, kanë regjistruar procedimin për veprën penale të kanosjes për shkak të detyrës.

Ngjarja lidhet me një konflikt ku gazetari është kërcënuar gjatë ushtrimit të detyrës së tij, duke ngritur shqetësime për sigurinë e përfaqësuesve të medias.

Policia njoftoi se vijojnë hetimet për zbardhjen e plotë të rrethanave të çështjes.

 

 

 

