LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

“Më përdhunoi, ishte i droguar!”, vajza greke denoncon të dashurin shqiptar në Selanik

Lajmifundit / 16 Shtator 2025, 09:37
Aktualitet

“Më përdhunoi, ishte i droguar!”, vajza greke denoncon

Policia në Selanik ka arrestuar një 26-vjeçar shqiptar për akuzën e përdhunimit, pas një denoncimi nga partnerja e tij. Sipas asaj që 20-vjeçarja i raportoi policisë, në orët e para të së dielës së kaluar, ndërsa ajo ishte me 26-vjeçarin në një hotel, ai u bë i dhunshëm kundër vullnetit të saj. Ajo gjithashtu e akuzoi atë se kishte përdorur më parë drogë, konkretisht kokainë.

Pas një kontrolli, oficerët e policisë nga Departamenti i Hetimit të Krimit në Oreokastro e lokalizuan atë në zonën e Stacionit të Ri Hekurudhor të Selanikut, ku e arrestuan.

Një padi është ngritur kundër 26-vjeçarit, për krimet e përdhunimit dhe shkeljes së ligjit për drogën dhe pritet që ai të sillet në prokurori.

 

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion