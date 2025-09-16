Dy të vdekur dhe 9 të plagosur në jug të Ukrainës nga sulmet ajrore ruse
Sulmet ajrore ruse kanë vrarë dy persona dhe kanë plagosur të tjerë në jug të Ukrainës, në rajonet Zaporizhia dhe Mykolaiv, thanë zyrtarët lokalë, ndërsa evropianët shqetësohen për mundësinë e përhapjes së luftës.
“Një person u vra” gjatë bastisjes, tha në Telegram Ivan Fedorov, kreu i komandës ushtarake në rajonin Zaporizhia, duke shtuar se shërbimet e emergjencës ishin në vendngjarje.
“Numri i të plagosurve në sulmin armik në Zaporizhia është rritur në nëntë”, shtoi ai në një postim tjetër.
Në Mykolaiv, Vitaly Kim raportoi një të vdekur në rajonin e tij. “Disa orë më parë, rusët sulmuan një fermë në komunën Chornomorska”, tha ai.
“Një burrë, u vra ndërsa punonte në fushë”, shtoi guvernatori rajonal nëpërmjet Telegram, duke dënuar një “sulm të synuar ndaj civilëve”.
Kremlini tha javën e kaluar se bisedimet e paqes me Kievin ishin në një “ngërç”, tre vjet e gjysmë pas pushtimit rus të Ukrainës që ka lënë dhjetëra, nëse jo qindra mijëra të vdekur dhe miliona të zhvendosur.
NATO njoftoi të premten nisjen e një operacioni për të forcuar mbrojtjen e krahut të saj lindor pasi dronët hynë në hapësirën ajrore polake dhe rumune, të cilën evropianët ia atribuuan Rusisë.
Forcat ruse kontrollojnë rreth 20 përqind të territorit ukrainas.
Kremlini po kërkon, ndër të tjera, që Kievi të tërheqë trupat e tij nga zonat që ende i mban, veçanërisht rajoni i Donetskut, si një parakusht për t’i dhënë fund luftimeve. Ukraina i hedh poshtë kategorikisht kërkesat e Moskës.