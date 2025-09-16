Komisionerja e BE-së Marta Kos: Shqipëria po dëshmon përkushtim pro-europian
Komisionerja për Zgjerimin e BE-së, Marta Kos, ka folur shkurtimisht për mediat para fillimit të Konferencës Ndërqeveritare.
Kos tha se nëse ecet me këtë shpejtësi brenda këtij viti Shqipëria do të hapë të gjithë kapitujt e negociatave.
Ajo shprehu se Komisioni Europian mbështet objektivin e qeverisë shqiptare për të përfunduar negociatat në fund të vitit 2027.
“Shqipëria po bën një punë të mrekullueshme me reformat e integrimit evropian. Nëse ecim me një shpejtësi të tillë me negociatat, do të jemi në gjendje që të hapim të gjithë kapitujt me Shqipërinë brenda këtij viti. Ky vend po dëshmon se ndryshimet pozitive janë të mundshme. Kjo konferencë nderqeveritare sot tregon faktin se Komisioni Evropian mbështet në bazë të meritës vendet si Shqipëria që paraqesin rezultate konkrete vlerësohen dhe mbështeten në këtë rrugë. Lidershipi shqiptar po dëshmon angazhimin e tij pro-evropian. Ne mbështesim objektivin e qeverisë shqiptare për të përfunduar negociatat deri në fund të vitit 2027, një objektiv realist ky nga qeveria e zotit Rama”, tha Kos.
Shqipëria zhvillon sot Konferencën e Gjashtë Ndërqeveritare në Bruksel. Ajo bashkëdrejtohet nga kryeministri Edi Rama dhe ministrja e Danimarkës për Çështjet Evropane, Marie Bjerre. Danimarka mban presidencën e radhës të Bashkimit Europian.
Sot hapen katër kapituj të rinj të negociatave që janë Politika dhe Transporti, Energjia, Rrjetet Trans-Europiane dhe Mjedisi me Ndryshimet Klimatike. Këto kapituj mbulojnë fusha të një rëndësie thelbësore për zhvillimin e qëndrueshëm të vendit dhe për afrimin e mëtejshëm me standardet e Bashkimit Europian.