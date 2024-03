Me "kallash" në cantë në urbanin e pasagjerëve nga Pogradeci, arrestohen dy persona në Tiranë

Dy persona kane mberritur ne Tirane me furgonin e linjes se Pogradecit me nje arme Kallashnikov ne canten qe mbanin me vete.

Rasti duket i paprecedent per shkak te rrezikshmerise se levizjes se personave me arme ne furgonin e linjes se transportit te pasagjereve.

Policia e Tiranes, njoftoi se në zbatim të masave të planit operacional mbarëkombëtar "Sundimi i ligjit", finalizohet nga Komisariati i Policisë Nr. 3, operacioni policor i koduar "Udhëtarët".

Transportuan me autobusin e linjës Pogradec-Tiranë, një armë zjarri kallashnikov, me qëllim shitjen e saj te persona të tjerë në Tiranë, vihen në pranga 2 shtetas.

Sekuestrohen një armë zjarri kallashnikov me bajonetë, dhe një mjet prerës thikë.

Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 3, në vijim të zbatimit të masave të planit operacional "Sundimi i ligjit", pas informacioneve të siguruara nga inteligjenca policore, se dy shtetas që udhëtonin me autobusin e linjës Pogradec-Tiranë, dyshohej se po transportonin një armë zjarri kallashnikov, me qëllim shitjen e saj në Tiranë, kanë organizuar dhe finalizuar operacionin policor të koduar "Udhëtarët".

Si rezultat këtij operacioni, te terminali i autobusëve në afërsi të Casa Italias, u kapën dhe arrestuan në flagrancë shtetasit:

Xh. P., 28 vjeç, banues në Yzberisht, dhe F. P., 27 vjeç, banues në Pogradec.

Gjatë kontrollit të çantës personale të cilën këta shtetas mbanin, shërbimet e Policisë gjetën dhe sekuestruan në cilësinë e provës materiale, një armë zjarri kallashnikov me bajonetë, dhe një mjet prerës thikë.

Arma e zjarrit ishte sjellë nga Pogradeci në Tiranë, për tu shitur tek persona të tjerë.

Punohet për identifikimin e personave të tjerë të përfshirë në këtë veprimtari kriminale.

Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë të Juridiksionit të Përgjithshëm Tiranë, për veprime të mëtejshme procedurale.