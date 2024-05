A do të pranonte 1 milion dollarë për s*ks? Ja si përgjigjet Rike Roçi

Rike Roçi e ka një përgjigje për një pyetje të sikletshme. Dje, teksa ishte e ftuar në emisionin "Ndryshe", është vendosur përballë pyetjes nëse do të kryente marrëdhënie me një person, nëse do t'i ofroheshin 1 milionë euro.

Përgjigjia ka qenë një "jo" e prerë. Sipas ish-banores së "Big Brother VIP 3", dashuria është ndjenja më e rëndësishme.

"Po ç'i keni këto pyetje?! Jo, nuk do pranoja se një njeri mua duhet të më japë dashuri. Unë mund të jem ngacmuar dhe nga njerëz që mund të kenë pasur ekonomi shumë të lartë, por nuk kanë ditur të më marrin zemrën dhe i kam dhënë duart.

Kupton? Nuk jam...nuk dua të flas fare për lekë, është pyetje shumë kështu. Për mua dashuria është diçka tjetër,"-tha ish-banorja.