Me automatik dhe municione në “BMW”, 38-vjeçari nga Burreli arrestohet në Rrugën e Arbrit
Një 38-vjeçar nga Burreli u arrestua nga Policia e Tiranës gjatë një operacioni të koduar “Armed”, pasi u kap duke lëvizur me makinë dhe duke mbajtur armë zjarri automatike dhe municion luftarak.
I arrestuari, B.B., rezulton të ketë precedentë të mëparshëm për të njëjtën vepër penale, duke e bërë ngjarjen më serioze për autoritetet.
Gjatë kontrollit u sekuestruan një armë zjarri automatike dhe municion luftarak. B.B. u procedua për veprën penale “Prodhimi dhe mbajtja pa leje e armëve luftarake dhe e municionit”.
Operacioni i Policisë së Tiranës synoi parandalimin e përhapjes së armëve të paligjshme dhe rritjen e sigurisë në rrugët e kryeqytetit, veçanërisht në zonën e njohur si Rruga e Arbrit, ku është zhvilluar kontrolli.
“Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 4, në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e veprimtarisë kriminale në fushën e armëmbajtjes pa leje, bazuar në informacionet e siguruara se një shtetas posedonte armë zjarri në automjetin me të cilin lëvizte, menjëherë kanë organizuar punën dhe si rezultat i operacionit të koduar “Armed” kanë lokalizuar dhe vënë në pranga 38-vjeçarin B.B., banues në Burrel”, thanë burime zyrtare.
Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme.