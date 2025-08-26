Vdekja tragjike e dy motrave në Sarandë, Braçe shpërthen: Ishte vrasje, jo aksident! Të ndryshohen urgjent këto dy ligje
Deputeti socialist Erion Braçe ka reaguar ashpër pas aksidentit tragjik në Sarandë, ku humbën jetën dy motrat Dhimaku dhe u plagos shoqja e tyre. Ai e cilëson këtë ngjarje një “vrasje” dhe jo një thjesht aksident rrugor, duke kërkuar ndryshime të menjëhershme në Kodin Rrugor dhe atë Penal.
Sipas Braçes, ligjet aktuale nuk ofrojnë ndëshkim të mjaftueshëm për raste kur punonjës shteti abuzojnë me detyrën, duke përfshirë edhe përdorimin e armës së shërbimit në ngjarje kriminale, apo kur shkaktojnë aksidente me pasoja fatale nën efektin e alkoolit dhe shpejtësisë.
“Ky nuk është aksident, është vrasje. Ligji duhet të ndryshojë menjëherë dhe të ashpërsohet për raste të tilla”, u shpreh Braçe në një reagim publik në rrjete sociale, ku gjithashtu publikoi një mesazh prekës për humbjen e dy të rejave.
Dy motrat, Elvisa Dhimaku 22-vjeçe dhe Rozina Dhimaku 20-vjeçe, studionin mjekësi në Tiranë, njëra në universitetin publik dhe tjetra në një institucion privat. Ato udhëtonin me një makinë tip “Lancia” të drejtuar nga Elvisa, kur rreth orës 20:15 të së dielës, në aksin Sarandë–Delvinë, u përplasën fuqishëm nga një automjet tip “Audi”.
Nga përplasja e rëndë, të dyja motrat humbën jetën, ndërsa shoqja e tyre, 24-vjeçarja Antonela Zhupa, u dërgua në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Në timon ishte 24-vjeçari Kevin Norra, punonjës i Ministrisë së Brendshme, i cili u konstatua në gjendje të dehur dhe duke lëvizur me shpejtësi në një parakalim të gabuar. Ai u arrestua nga policia menjëherë pas ngjarjes.
Postimi i Erion Braçes:
“Dy vajza të reja fare u përcollën dje në banesën e fundit.
Nuk e imagjinoj dot dhimbjen e nënës së tyre, babait të tyre, gjithkujt që i njohu e ndau jetën e shkurtër me to! Është e tmerrshme, nuk ka ngushëllim, fare!
Kam prej mëngjesit të djeshem që dëgjoj:
Aksident, aksident rrugor!
Jooooo! Nuk është aksident!
Të dehesh, të marrësh makinën, të dalësh me të në rrugë, të ecësh me shpejtësi përtej normës, të hysh në parakalim të gabuar dhe t’i shkosh tjetrit përballë në korsinë e tij, nuk është aksident, as aksident me pasojë vdekjen!
Është vrasjeeee me pasojë vdekjen e dy vajzave të reja dhe plagosjen e një të trete.
Kodi ynë Rrugor e Kodi ynë Penal nuk e njeh këtë nocion, ndërkohë në rrugë ndodh si vrasje me dshje madje!
Duhet të ndryshojmë dy ligjet sa më parë;
Dëgjoja dje arrestohet shoferi, ishte i dehur, ishte me shpejtësi, hyri në parakalim të gabuar;
Ja u arrestua, po pastaj? Do hetohet e gjykohet për aksident me pasojë vdekjen? Nuk është i tillë!
E dyta, dëgjova po dje se autori është punonjës i Ministrisë së Brendshme; Nuk e di në qëndron kjo apo jo.
Por një ligj i ri për përgjegjësitë përtej punës që bëjnë për punonjësit e shtetit duhet të hartohet sa më parë, tani! Doemos këta duhet të kenë përgjegjësi publike, më shumë se çdo qytetar i zakonshëm.
Dëgjoj shpesh, përdori armën e shërbimit e vrau gruan, sulmoi komshiun, kërcënoi një tjetër në lokal, ndërtoi pa leje, shkeli ligjin dhe në fund, ishte punonjës i shtetit.
Kjo nuk duhet të ndodhë më!
Me ligj çdo punonjësi shteti duhet t’i ngarkohet përgjegjësi e t’i kufizohen akte që kanë në thelb paligjshmërinë duke përdorur fuqinë e të qenit në një zyrë shteti!”