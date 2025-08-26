U vra nga burri në Greqi/ Sot i jepet lamtumira e fundit Marjolës, familjarët në shok! Të pranishëm dhe 4 fëmijët e viktimës
Korçë – Mëngjesin e së martës po zhvillohet ceremonia mortore për Marjolën Nakoleci, 36-vjeçaren e vrarë nga bashkëshorti i saj, Pandeli Nakoleci, më 22 gusht në Volos të Greqisë.
Trupi i pajetë i viktimës u soll në Korçë gjatë pasdites së së hënës dhe do të prehet në varrezat e qytetit. Miq, familjarë dhe të afërm janë mbledhur për t’i dhënë lamtumirën e fundit, ndërsa gjendja e tyre psikologjike është e rënduar. Prej tyre nuk kanë lejuar praninë e mediave.
Marjola ishte nënë e katër fëmijëve, tre prej të cilëve të mitur. Fëmijët shoqëruan trupin e nënës nga Greqia për në Korçë për të qenë prezentë në ceremoninë mortore. Ceremonia pritet të fillojë rreth orës 11:00 të ditës së sotme.
Hetimet ndaj autorit
Paralelisht, në Greqi po vijojnë hetimet ndaj Pandeli Nakolecit, i cili del sot para Gjykatës së Volosit për masë sigurie. Gjatë marrjes në pyetje, ai ka dhënë qëndrime kontradiktore, duke shprehur pendesë, por edhe justifikime të ndryshme, si konflikte familjare, lidhje jashtëmartesore dhe alibi të tjera.
Sipas hetuesve, Nakoleci ka një të kaluar të mbushur me precedentë penalë për falsifikim, drogë dhe pjesëmarrje në organizata kriminale, si dhe ka qenë i skeduar për probleme të shëndetit mendor. Ai kishte tentuar edhe vetëvrasje, për të cilën Prokuroria kishte urdhëruar shtrimin në psikiatri.
Nakoleci u kap një ditë pas krimit, i fshehur në një parcelë toke me bar, që shërbente edhe si parking, vetëm 200 metra larg pallatit ku kreu vrasjen. Ngjarja ndodhi në sy të fëmijëve të tij.