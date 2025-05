“Më 1 Maj do djeg makinën e Policisë live në TikTok”/ Kjo është VIDEO që çoi në pranga të riun

Në videon e mposhtme shfaqet 24-vjeçari Denis Faruku nga Sukthi i Durrësit, i cili u arrestua sot nga Policia, pasi akuzohet se ka bërë thirrje të drejtpërdrejta, nëpërmjet prrjeteve sociale, për akte të dhunshme.

Në videon e publikuar në TikTok, ai paralajmëronte se më datë 1 Maj do të digjte një automjet të Policisë së Shtetit dhe aktin do e transmetonte live në atë platformë.

“Hej përshëndetje të gjithëve! E kam bo këtë video që me iu thon që më datë 1 kam për të djeg makinën e Policisë live, por jo ke kjo adresa se kam frik se ma bllokojnë. Kam hap një adresë të re dhe do e le me tag këtu poshtë. të gjithë boni follow, sa të mbaroj punë, domethënë sa ta djeg dhe hiqeni followin mos e vrisni mendjen. Shifena më datë 1 më 12 të natës, 5 euro benzinë, 1 euro çakmak dhe ia q**** m***& shtetit dhe kush e ka bo shtetin. O vllai, jam o vllai unë. Ika respekt, Zoti iu rujt, ju du fort, mos harroni!” – shprehet i riu.

Ai u arrestua për veprat penale “Thirrjet publike për veprime të dhunshme” dhe “Prodhimi, mbajtja, blerja apo shitja pa leje e armëve të ftohta”.

“Në një prej videove, ky shtetas u bënte thirrje qytetarëve që të shikonin dhe të ndiqnin momentin e djegies së një makine të Policisë së Shtetit, duke promovuar publikisht një akt të rëndë dhune dhe duke tentuar të nxisë reagime të rrezikshme në publik.” – thuhej në njoftimin e autoriteteve.