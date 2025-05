Egli sqaron një herë e mirë raportin me Gjestin: Më lini rehat…

Egli Tako, ish-finaliste e ‘Big Brother Vip Albania’, do të jetë e ftuara speciale në episodin e së dielës të emisionit ‘Portokalli’, i cili është xhiruar ditën e djeshme.

Këngëtarja u përball me shumë pyetje rreth karrierës dhe marrëdhënies me Gjestin, por u shfaq e rezervuar në përgjigjet e saj.

Në një moment aktori ka drejtuar pyetjen se ‘A bërë gjë me Gjestin’, ajo është përgjigjur se; ‘U kry çdo sen’.

Ndërsa për lajmet e fundit në lidhje me trajnerin e fitnesit, Marion, Egli ka sqaruar edhe ketë pjesë ku është shprehur: “Atje brenda gjithë shokët qe kisha mi betë për burra po dhe jashtë nuk po me lini rehat. Leri burrat me gratë tyre ne shtëpi dhe mua me këtë burrin në tentativë qe kam”.