Investim në Kepin e Rodonit/ Zbardhet biseda në Sky ECC: Ka fol ky robi me të ‘gjatin’ dhe i ka dhënë OK

Lajmifundit / 6 Tetor 2025, 11:06
Aktualitet

Dosja hetimore e SPAK ndaj Aleksandër Lahos i njohur si ‘Rrumi’ dhe grupit Avdylaj ka nxjerr në pah mënyrën se si tjetërsoheshin pronat në Durrës.

Përgjimet kanë zbuluar bisedën mes vëllait të Rrumit, Vullnet Muçës dhe një personi tjetër të paidentifikuar.

Muça bisedon me një person të panjohur për SPAK, ku ky i fundit thotë se ka fol më të gjatin dhe ka marrë “ok” për një leje investimi.

Personat flasin për një investim në 500 dynym tokë në Kepin e Rodonit, aty ku sot ndodhet kisha Katolike.

Pjesë nga Dosja e SPAK:

Data 25 dhjetor 2020, përdoruesi i SkyECC D787B0,i shkruan Vullnetit se shoku i tij kishte marrë miratimin nga i gjati dhe nga java e parë e janarit do ti orientojë tek një arkitekt. Vullneti i shkruan se ka edhe 500 Dynymë tokë në qytetin e Durrësit, i përshtatshëm për të ndërtuar kapanone dhe t’i lëshojnë me qira.


D787B0 – Shoku ka fol ky robi me këtë te gjatin dhe i ka dhen OK na orientoj tek një arkitekt besoj dhe ulemi flasim Tani nga java e par e janarit 

Vullneti – Ok shok… Shumë mirë…po këto miqtë e tu e kanë me qejf

D787B0 – Duan te hyjnë ne pjesë por për ketë flasim shoku

Vullneti – Po ti dil rim shok leja del… Dhe folim ta dimë ca kërkojnë… Renci ka te bohet duhet miku shoku se

D787B0 – Ok shoku vECC te na jap emrin e arkitektit

Vullneti – Ok shok hajde ti shtym se është gjynah se janë prona të mira

D787B0 – Se normal ky jep ok dhe na cakton me ke arkitektin qe do vet dhe ndoshta na cakton atë emren turku.

Vullneti – Kam dhe i ven në Durres për kapanone të lusin për qera

D787B0 – Shumë mirë.

 

