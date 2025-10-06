“Na ka sjellë Zoti të pastrojmë njerëzit e këqij”, zbardhen bisedat mes Ermir Dedjas me Elidon Avdylin për planet e vrasjeve
Në një bisedë të zbardhur nga përgjimet e SkyEcc që daton më 10 nëntor të vitit 2020, Ermir Dedja bisedon me Elidon Avdylin në lidhje me përgatitjet që po bënin për mbushjen e karikatorëve me fishekë dhe pastrimin e armëve me qëllim që të ishin të gatshëm për të kryer vrasje.
Në dosjen hetimore të siguruar nga Top Channel, Ermir Dedja e paraqet veten si ‘misionar i dërguar për të pastruar terrenin nga njerëzit e këqij’.
“Ne na ka prurë Zoti me maru robt e këqij, me pastru terrenin që të rritet brezi i ri me qytetarizëm të mirë pa negativa vërdallë”-thuhet në bisedën e shkëputur nga përgjimet e SkyEcc.
Në bisedë, Ermiri i dërgon Elidonit foto nga armët, për të cilat i thotë se i ka pastruar me vaj./tch