Masakra në qednër të Shkodrës, Ragip Gila tregon personin që ishte shënjestër e atentatit: "Bënte si i fortë"
Ragip Gila, autori i masakrës me dy të vrarë dhe dy të plagosur në Shkodër, ka deklaruar para oficerëve të policisë se objektivi i tij ishte Erogen Vaso.
“Objektivi im ishte vetëm Erogen Vaso pas një problemi personal me të. Erogen Vaso ka ndenjur duke më ka kërcënuar dhe kisha probleme me të.
Më ka bërë si i fortë dhe më ka çuar fjalë. E kam patur personale vetëm me të dhe doja të qëlloja vetëm atë. Pra kam patur probleme personale me të”, mësohet të ketë thënë autori i dyshuar, Ragip Gila, pas marrjes në pyetje në polici.
Mëngjesin e sotëm 29-vjeçari Ragip Gila ka qëlluar me breshëri automatiku në drejtim të një lokali jku ndodhej Erogen vaso i uluar bashkë me Armando Pali.
Si apsojë e të shtënave humbi jetën në vengjarje Armando Pali, ndërsa pak minuta më vonë ndërroi jetë ën spital edhe Liridon Kraja, ndërsa aktualisht ndodhen nën kujdesin e mjekëve Erogen vaso dhe 25-vjeçarja M.Kacerja.
Erogen Vaso i njohur edhe me emrin Erogen Brajoviç është vëllai i Denis Bajrit, i shumëkërkuari që u ekstradua në korrik nga Dubai me akuzën e vrasjes së Gjin Ndojit në vitin 2020 në Shkodër për llogari të Ervis Martinajt.
Pak minuta pas ngjarjes policia arrestoi autorin 29 vjeçarin Ragip Gilaj.
Në momentin kur qëlloi drejt lokali autori ka qenë me një motor, ndërsa më pas ka arritur që të largohet me një automjet tip BMV ngjyrë gri.
Vrasësi është aksidentuar në dalje të qytetit në tentativë për t’i ikur policisë. Pasi ka braktisur automjetin dhe është përpjekur të largohet në këmbë drejt lumit Kir, ai është kapur nga forcat Shqiponja.
29 vjeçarit i është sekuestruar edhe arma me të cilën kreu masakrën, ndërsa në vendngjarje mbeti i ndezur motori me të cilin mbërriti për të kryer atentatin.
Gilaj ka qenë i arrestuar në kuadër të operacionit policor “Imazhi Fals”, në 2023, ku ju gjeten dhe sekuestruan 7 jelekë anti-plumb, 2 palë doreza, 3 maska, 2 paruke, municion luftarak, 1 kokore metalike, 1 armë gjahu dhe sende të tjera të kundërligjshme, si dhe sasi lënde të dyshuar narkotike kanabis.