Aksident i rëndë në Krumë, përplasen dy makina, njëri prej shoferëve ndërron jetë!
Një aksident i rëndë ndodhi mbrëmjen e sotme në aksin Krumë-Golaj, ku dy automjete janë përplasur me njëra-tjetrën, duke lënë pas një viktimë dhe dy të plagosur.
Ngjarja ka ndodhur rreth orës 19:50, kur një automjet tip “Benz” i drejtuar nga shtetasi N. L., është përplasur me një tjetër “Benz” që drejtohej nga shtetasi N. S., me pasagjer Z. N.
Drejtuesi i mjetit të dytë, shtetasi N. S., ka ndërruar jetë në vendin e ngjarjes, ndërsa dy të tjerët, N. L. dhe Z. N., janë dërguar me urgjencë në spital ku po marrin ndihmën mjekësore. Fatmirësisht, ata ndodhen jashtë rrezikut për jetën.
Njoftimi i policisë:
Krumë/Informacion paraprak
Grupi hetimor ndodhet në vendngjarje dhe po punon për zbardhjen e rrethanave të këtij aksidenti.