Maratona e Tiranës/ Garuesi italian pëson infarkt, përfundon në QSUT

Lajmifundit / 19 Tetor 2025, 13:48
Një 52-vjeçar nga Italia, i cili është garues në Maratonën e Tiranës, ka pësuar infarkt.

52-vjeçari është transportuar me autoambulncë drejt Qendrës Spitalore Universitare Nënë Tereza (QSUT).

Ndërsa mësohet se garuesi italian, ndodhet në gjendje të mirë shëndetësore.

Në garë marrin pjesë afro 5100 garues nga 56 shtete të ndryshme të botës. Janë 4 kategori, dhe do jepen 24 çmimi, ndërsa çmimi fitues per 42 km është 5.000 euro.

