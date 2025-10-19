LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Kapen me drogë dhe armë, arrestohen 3 shqiptarë në Selanik

Lajmifundit / 19 Tetor 2025, 13:20
Aktualitet

Kapen me drogë dhe armë, arrestohen 3 shqiptarë në Selanik

Tre shtetas shqiptarë janë arrestuar nga policia e Katerinit në një zonë të Selanikut.

Në një kontroll të kryer në një vendndodhje që ata po përdornin, u gjetën dhe u sekuestruan një sasi marijuane, me peshë 60 gramë, sasi marijuane me peshë 52 gramë, një pako kokainë me peshë 2.4 gramë, 2 peshore elektronike precize, 1 pistoletë kalibri 9 mm, me karikator dhe 7 fishekë, shumat prej 1655 eurosh dhe 225 lekësh shqiptarë dhe 7 telefona celularë.

Përveç kësaj, në një oborr, u zbulua se ata po kultivonin 1 rrënjë marijuane, 2 metra të lartë, i cili u shkul dhe u konfiskua. Në një depo që ata po përdornin, u gjetën dhe u sekuestruan ekstrakte bimore marijuane, me peshë 1 kilogram e 158 gramë.

Të arrestuarit, së bashku me dosjen e ngritur kundër tyre, do t’i çohen Prokurorit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Selanikut.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion