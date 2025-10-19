Kapen me drogë dhe armë, arrestohen 3 shqiptarë në Selanik
Tre shtetas shqiptarë janë arrestuar nga policia e Katerinit në një zonë të Selanikut.
Në një kontroll të kryer në një vendndodhje që ata po përdornin, u gjetën dhe u sekuestruan një sasi marijuane, me peshë 60 gramë, sasi marijuane me peshë 52 gramë, një pako kokainë me peshë 2.4 gramë, 2 peshore elektronike precize, 1 pistoletë kalibri 9 mm, me karikator dhe 7 fishekë, shumat prej 1655 eurosh dhe 225 lekësh shqiptarë dhe 7 telefona celularë.
Përveç kësaj, në një oborr, u zbulua se ata po kultivonin 1 rrënjë marijuane, 2 metra të lartë, i cili u shkul dhe u konfiskua. Në një depo që ata po përdornin, u gjetën dhe u sekuestruan ekstrakte bimore marijuane, me peshë 1 kilogram e 158 gramë.
Të arrestuarit, së bashku me dosjen e ngritur kundër tyre, do t’i çohen Prokurorit të Gjykatës së Shkallës së Parë të Selanikut.