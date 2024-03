Tjetër aksident, katër persona të plagosur në Elbasan-Librazhd

Një tjetër aksident ndodhi këtë herë në aksin Elbasan-Librazhd. Atje sipas policise, janë përfshirë ne aksident dy automjete dhe si pasojë janë lënduar 4 persona.

Të lënduarit po marrin ndihmë mjekësore dhe raportohet se janë jashtë rrezikut për jetën.

“Rreth orës 17:40, në aksin rrugor “Elbasan-Librazhd”, automjeti me drejtues shtetasin K. R., 36 vjeç është përplasur me automjetin me drejtues shtetasin O. L., 33 vjeç”, njofton policia.

Grupi hetimor vijon punën për përcaktimin e shkaqeve të aksidentit

Makina del nga rruga në Tepelenë, dy të plagosur

Një aksident ndodhi pasditen e të shtunës në Tepelenë.

Policia njoftoi se një 41-vjeçar ka humbur humbur kontrollin dhe për pasojë automjeti ka dalë nga rruga.

Raportohet se drejtuesi i mjeti dhe dy pasagjerë janë lënduar.

Të lënduarit janë dërguar në spital, ku janë jashtë rrezikut për jetën.

Grupi hetimor po punon për sqarimin e rrethanave të aksidentit