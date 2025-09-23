Facebook prezanton funksione të reja me Inteligjencën Artificiale për të ndihmuar përdoruesit të gjejnë dashurinë
Meta ka sjellë një risi në platformën e saj të takimeve, Facebook Dating, duke integruar një chatbot të bazuar në Inteligjencë Artificiale (IA). Ky asistent digjital ka si qëllim t’i ndihmojë përdoruesit të gjejnë partnerë potencialë më afër preferencave të tyre, duke sugjeruar individë me interesa të përbashkëta ose nga e njëjta fushë profesionale.
Përveç kësaj, IA do të ndihmojë në përmirësimin e profileve të përdoruesve, duke i bërë ato më tërheqëse dhe më të përshtatshme për algoritmet e përputhjes.
Një tjetër funksionalitet i ri është “Meet Cute”, që ofron çdo javë një “kombinim surprizë” për përdoruesit, në përpjekje për të shmangur monotoni nga shërbimet tradicionale të të dhënave të takimeve, siç është shfletimi i vazhdueshëm.
Sipas të dhënave të Meta-s, numri i përputhjeve në Facebook Dating për grupmoshën 18-29 vjeç është rritur me 10% në vit, me qindra mijëra përdorues që krijojnë profile çdo muaj. Megjithatë, këto shifra janë ende të ulëta në krahasim me konkurentët si Tinder dhe Hinge, ndërsa Tinder numëron rreth 50 milionë përdorues aktivë dhe Hinge rreth 10 milionë.
Të dhënat për integrimin e Inteligjencës Artificiale në aplikacionet e takimeve po bëhen gjithnjë e më të rëndësishme, me kompani të reja si Sitch që përpiqen të shfrytëzojnë këtë teknologji për të dalë në pah. Për më tepër, Match Group, pronari i Tinder, Hinge dhe OKCupid, ka nënshkruar një marrëveshje me OpenAI vitin e kaluar, për një investim prej 20 milionë dollarësh, me qëllimin për të integuar teknologjitë më të avancuara dhe për të forcuar pozitat në këtë industri.
Ky zhvillim tregon se aplikacionet e takimeve po evoluojnë, duke iu përshtatur nevojave aktuale të përdoruesve dhe duke adoptuar teknologjinë më të re për të mbetur konkurruese në një treg gjithnjë e më dinamik.