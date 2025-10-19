LEXO PA REKLAMA!

SHKARKO APP

App Store
Google Play

LajmiFundit merr pjesë në programe të ndryshme marketingu ku mund të përfitojë komisione për produktet e zgjedhura në artikujt e publikuar.

Created & Monetized by
ENGLISH

Lushnjë/ Dhunoi babain e tij, arrestohet 50-vjeçari

Lajmifundit / 19 Tetor 2025, 11:32
Aktualitet

Lushnjë/ Dhunoi babain e tij, arrestohet 50-vjeçari

Një 50-vjeçar është arrestuar në Lushnjë, pasi akuzohet për dhunë në familje.

Policia bën me dije se Niko Qori dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij.

“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë:

arrestuan në flagrancë shtetasin N. Q., 50 vjeç, banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij”, thuhet në njoftimin e policisë.

Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit, për veprime të mëtejshme.

ME TE LEXUARAT

NA SHKRUAJ

Portali Lajmifundit sjell Lajme nga Shqipëria, rajoni dhe bota në kohë rekord. Ju lutemi na kontaktoni nëse doni të kontribuoni me informacione të vlefshme për publikim në portalin tonë.

Kliko për më shumë informacion