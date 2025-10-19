Lushnjë/ Dhunoi babain e tij, arrestohet 50-vjeçari
Lajmifundit / 19 Tetor 2025, 11:32
Aktualitet
Një 50-vjeçar është arrestuar në Lushnjë, pasi akuzohet për dhunë në familje.
Policia bën me dije se Niko Qori dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij.
“Specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Lushnjë:
arrestuan në flagrancë shtetasin N. Q., 50 vjeç, banues në Lushnjë, pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj babait të tij”, thuhet në njoftimin e policisë.
Materialet procedurale iu referuan Prokurorisë së Fierit, për veprime të mëtejshme.