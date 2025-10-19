LEXO PA REKLAMA!

Korçë/ 70-vjeçari i jep fund jetës, hidhet nga kati i katërt i një pallati

Lajmifundit / 19 Tetor 2025, 11:00
Korçë/ 70-vjeçari i jep fund jetës, hidhet nga kati i

Një ngjarje e rëndë është regjistruar pak më parë në Korçë ku një person i ka dhënë fund jetës.

Sipas informacioneve paraprake, mësohet se një i moshuar rreth 70 vjeç, është hedhur nga kati i katërt i një pallati. 70-vjeçari ka ndërruar jetë ndërsa nuk dihen ende shkaqet që e kanë çuar drejt vetëvrasjes, pasi nuk është banor i lagjes dhe i pallatit ku ka ndërmarrë aktin e rëndë.

Mësohet se i moshuari është ngjitur në kat të katërt e më pas është hedhur nga ballkoni i korridorit.

Policia po vijon hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.

