Korçë/ 70-vjeçari i jep fund jetës, hidhet nga kati i katërt i një pallati
Lajmifundit / 19 Tetor 2025, 11:00
Aktualitet
Një ngjarje e rëndë është regjistruar pak më parë në Korçë ku një person i ka dhënë fund jetës.
Sipas informacioneve paraprake, mësohet se një i moshuar rreth 70 vjeç, është hedhur nga kati i katërt i një pallati. 70-vjeçari ka ndërruar jetë ndërsa nuk dihen ende shkaqet që e kanë çuar drejt vetëvrasjes, pasi nuk është banor i lagjes dhe i pallatit ku ka ndërmarrë aktin e rëndë.
Mësohet se i moshuari është ngjitur në kat të katërt e më pas është hedhur nga ballkoni i korridorit.
Policia po vijon hetimet për të zbardhur rrethanat e plota të ngjarjes.