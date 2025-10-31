LEXO PA REKLAMA!

VIDEO-LIVE/ Nis seanca në Gjykatën Kushtetuese, Erion Veliaj para trupës gjykuese

Lajmifundit / 31 Tetor 2025, 10:08
Aktualitet
VIDEO-LIVE/ Nis seanca në Gjykatën Kushtetuese, Erion Veliaj para

Nis seanca në Gjykatën Kushtetuese për të kundërshtuar shkarkimin e Erion Veliajt. Ky fundit është i pranishëm në seancën publike që do të zhvillohet në Gjykatën Kushtetuese, ku do të shqyrtohet ankimi i tij ndaj vendimit të qeverisë për shkarkimin nga detyra.

 

Më 9 tetor, Gjykata Kushtetuese i ka dërguar një shkresë Veliajt, në cilësinë e palës në proces, duke e pyetur nëse dëshironte të merrte pjesë personalisht në seancë. Më 13 tetor, gjykata ka njoftuar gjithashtu Drejtorinë e Përgjithshme të Burgjeve, duke e informuar për datën dhe orën e zhvillimit të seancës plenare publike, si dhe për marrjen e masave të nevojshme në rast se Veliaj do të shprehte vullnetin për të qenë i pranishëm.

